España se planta por Israel y pone en jaque mate a la organización de Eurovisión 2026

España mueve ficha por el genocidio que está perpetrando Israel en Gaza. Las manifestaciones en contra de el país israelí afectaron durante toda La Vuelta, haciendo imposible celebrar la última etapa de la competición en Madrid. Ahora, el Consejo de Administración de RTVE ha votado a favor de que España no participe en Eurovisión 2026 si Israel compite.

Con esta mediada, España se ha convertido en el primer miembro del Big Five, los cinco principales financiadores de la Unión Europea de Radiodifusión (UER), que se ha retirado del certamen musical más importante de Europa, poniendo en jaque mate a la organización de Eurovisión.

"La medida se ha tomado a propuesta del presidente de RTVE, José Pablo López, por mayoría absoluta del órgano de administración de la Corporación, con 10 votos a favor, 4 en contra y una abstención", han comunicado a través de un comunicado.

España está ejerciendo una medida de presión para que la organización del festival de música vete la participación del país israelí, sumándose al empuje que llevan haciendo desde hace varias semanas cuatro países: Irlanda, Eslovenia, Islandia y Países Bajos. No se descarta que otros países muevan ficha y se posicionen a favor de esta medida.

A pesar de la decisión, RTVE aclara que sigue adelante la celebración del Benidorm Fest: "Un festival con identidad propia, totalmente consolidado y que el próximo año celebra su quinta edición".

España se retirará de Eurovisión si Israel continúa en el certamen.



España se retirará de Eurovisión si Israel continúa en el certamen.

El Consejo de Administración de la Corporación ha tomado esta decisión este martes por mayoría absoluta de sus miembros.

La UER puso entre las cuerdas a RTVE en Eurovisión 2025

Antes de la gran final de la última edición, la URL envió una carta a RTVE, en la que le exigía que no podía volver a ocurrir lo que sucedió en las pasadas semifinales del festival cuando salió a cantar la representante de Israel, Yuval Raphael, ya que mencionaron todo lo que se estaba viviendo en el país.

La UER señaló al ente público que "se prohíben las declaraciones políticas que puedan comprometer la neutralidad del concurso", además declaró que "las cifras de víctimas no tienen cabida en un programa de entretenimiento apolítico cuyo lema, 'Unidos por la música', encarna nuestro compromiso con la unidad".

La respuesta de RTVE fue compartir un mensaje, tanto en inglés como en español, con la pantalla totalmente negra: "Frente a los derechos humanos, el silencio no es una opción. Paz y Justicia para Palestina".