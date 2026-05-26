Confirmado por la DGT y la UE: España pierde la oportunidad de avanzar hacia la tolerancia cero al volante

En la Unión Europea, el 25% de las muertes de tráfico están relacionadas con el consumo de alcohol.

En España, los datos son aún más graves: más del 34 % de las personas fallecidas en 2024 en un siniestro vial había bebido antes del accidente, según el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.

La Comisión Europea estima que eliminar la conducción bajo los efectos del alcohol evitaría al menos 4.000 muertes al año en el continente. "Al menos el 80 % de los siniestros provocados por el alcohol se podrían haber evitado si los conductores hubieran estado sobrios", recuerda Francesca Podda, experta en seguridad vial del ETSC.

Percepción social: rechazo mayoritario, práctica insuficiente

La última encuesta ESRA, publicada a finales de 2024, muestra que entre el 92% y el 96% de los europeos consideran inaceptable conducir bebido o drogado. Sin embargo, el 15,4% de los conductores admite haber conducido tras beber una copa. La sensibilización avanza, pero no basta. Las leyes deben cubrir el espacio donde el sentido común no llega.

El ETSC defiende una Directiva europea de tolerancia cero, que sustituya la recomendación vigente desde 2001 y que fija un máximo de 0,5 g/l. Actualmente, 17 países mantienen ese límite estándar, aunque con restricciones más duras para conductores noveles y profesionales. Otros nueve países: Chequia, Hungría, Rumanía, Eslovaquia, Estonia, Polonia, Suecia, Noruega y Serbia, aplican 0,2 g/l o menos para todos los conductores.

España dice no al 0,2 g/l

El 18 de marzo, la Comisión de Interior rechazó la proposición de ley que habría situado a España entre los países con límites más estrictos. Para David Pérez de Landazábal, vicepresidente de Stop Accidentes, la decisión supone "perder una oportunidad histórica para proteger la vida en las carreteras". Aun así, asegura que seguirán trabajando para que la reducción de la tasa sea una realidad.

En los años 90, un estudio de la Universidad de Valladolid para la DGT reveló que el 62,9% de los conductores españoles eran bebedores habituales y solo el 26,7% afirmaba no haber conducido tras beber en el último año.

El 14,3% reconocía haberlo hecho "en estado de embriaguez". Hoy, el panorama es distinto. Según la Fundación para la Seguridad Vial, Fesvial, el 95% de los conductores considera que el alcohol es una amenaza para la conducción y el 65,2% afirma que beber y conducir está mal visto.

Alcohol a 0: una demanda social y una necesidad científica

Para Yolanda Domenech, directora de P(A)T, el avance es innegable, pero persiste la peligrosa idea de que "por una copa no pasa nada".

Recuerda que bajar las tasas no es simbólico, sino una declaración clara de incompatibilidad entre alcohol y conducción.

La ciencia lo respalda: una CAS de 0,8 g/l multiplica por 2,7 el riesgo de accidente. Con 1,5 g/l, el riesgo de sufrir un siniestro con lesiones es 22 veces mayor. En accidentes mortales, la probabilidad se dispara hasta 200 veces más que en conductores sobrios.

25/02/2026. Moncofar. Accidente múltiple ocasionado por la niebla en la AP-7 cuatro accidentes en el tramo de 2 km. SUCESOS. ACCIDENTE DE TRAFICO MULTIPLE EN LA AUTOPISTA, TERMINO MONCOFA. DIEZ HERIDOS / Toni Losas / MED

El riesgo es claro y la tolerancia cero, posible

El ETSC defiende que la tolerancia cero puede incluir un margen técnico de 0,1 o 0,2 g/l para contemplar la incertidumbre de medición. Aun así, el mensaje debe ser inequívoco: no se debe beber y conducir.

Suecia aplica un límite de 0,2 g/l y es pionera en el uso de Alcolock , tanto en rehabilitación como en transporte comercial.

aplica un límite de 0,2 g/l y es pionera en el uso de , tanto en rehabilitación como en transporte comercial. Finlandia destaca por su exhaustiva recopilación de datos sobre siniestros vinculados a alcohol, drogas y medicamentos.

destaca por su exhaustiva sobre siniestros vinculados a alcohol, drogas y medicamentos. Bélgica es un referente en programas de rehabilitación con dispositivos de bloqueo por alcohol, con más de 2.500 programas activos en 2024.

es un referente en con dispositivos de bloqueo por alcohol, con más de 2.500 programas activos en 2024. Dinamarca mantiene un marco sancionador muy estricto , con multas proporcionales a los ingresos.

mantiene un , con multas proporcionales a los ingresos. Estonia combina un límite de 0,2 g/l con un control policial sostenido y visible desde el año 2000.

Reducir el límite de alcoholemia a 0,2 g/l habría sido un paso decisivo para desincentivar conductas que ponen vidas en riesgo.

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Como recuerda Yolanda Domenech, el alcohol en un siniestro vial no es una fatalidad, sino una decisión evitable. Y como advierten los expertos, no somos plenamente conscientes de lo que podemos perder por tomar una caña.