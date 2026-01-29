Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Olympiacos - Barça directoBarça DubáiTest F1Joan GarciaGirona - Barça horarioBarça DubáiMarc BernalGulerRashfordUnai EmeryOpen de Austarlia hoyAntetokounmpoFerrero SinnerCruces ChampionsClasificación ChampionsRival Barça ChampionsRival Madrid ChampionsSorteo playoffs ChampionsDinero Barça ChampionsPróximo partido AlcarazSemifinales Open de AustraliaClasificación sin VARMaldiniJoan PradellsMercado de FichajesGonzalo BernardosGonzalo Bernardos
instagramlinkedin

Sociedad

España es más de perros que de gatos, pero cambiará pronto: Paula Calvo, antrozóologa, define la religión 'Gatólica'

Una de cada cuatro familias tienen una de estas mascotas en nuestro país, pero el ratio en Europa es más alto

Imagen de archivo de un gato

Imagen de archivo de un gato

Ramón Baylos

Ramón Baylos

En su último libro, ¨Tu gato te quiere y la ciencia lo demuestra¨, Paula Calvo explora varios de los mitos establecidos sobre estos animales y cómo estos afectan a la visión que muchas familias tienene de los mismos.

En este mismo sentido, la experta en antropozoología aseguraba en el último programa de ¨La primera pedra¨ que tener gato es más común en Europa que en España, pero esto es algo que cambiaría de aquí a unos años a causa de la creciente popularidad de este tipo de mascotas.

De hecho, Paula Calvo sugería un término con el que efinir este fenómeno: ¨Europa es gatólica. Hay muchos más gatos que perros, cosa que no ocurre en España todavía¨. En este sentido, la proporción actual consiste en que en España hay una familia de cada cuatro que tiene un gato como mascota, mientras que una de cada tres opta por un perro.

Y es que el motivo de esta situación tendría que ver con esos mitos sobre los gatos que mencionábamos antes, comenzando por la idea de que los gatos son mucho más fríos y menos afectuosos que otros animales.

Ante este argumento, la experta recalca lo siguiente: ¨Un gato siente, recuerda y comunica. Es capaz de darse cuenta de que estás mal y puede estresarse si eres su persona de referencia principal¨.

No obstante, esto no quita que los gatos cuenten con necesidades específicas de su especie a nivel de comunicación. Para empezar, la experta asegura que es esencial dar su espacio a estos animales e intentar transmitirles tranquilidad.

Esta es una de las razones por las que resulta crucial entender cómo se comportan estas mascotas con tal de que sean felices con nosotros, y uno de los puntos más importantes al respecto tiene que ver con cómo gestionar nuestro físico con ellos.

Noticias relacionadas y más

En este sentido, Paula Calvo afirmaba que lograremos construir un buen vínculo con estos animales si no les agobiamos: ¨No los puedes tocar de cualquier manera. Son ellos los que deben acercarse¨.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La predicción de Maldini para el top-8: 'Ojo con el Barça que...
  2. La OMS alerta de una 'próxima pandemia': 'Tiene una tasa de mortalidad de entre el 40 y el 75%
  3. Marta Díaz desvela el motivo de su ruptura con Sergio Reguilón: 'Es fácil de interpretar
  4. La Seguridad Social quita el 22% de la pensión a un jubilado con más de 40 años cotizados: 'Nadie me explicó las consecuencias
  5. Las cabañuelas de Jorge Rey ponen en alerta a España: 'Más nevadas y precipitaciones en muchos puntos
  6. Hacienda lo aclara: si incluyes a tus hijos en la cuenta bancaria, el Impuesto de Sucesiones será cero
  7. Gonzalo Bernardos, sobre la regularización de inmigrantes: 'Me parece...
  8. El motivo por el que Cristina Pedroche ya no duerme con Dabiz Muñoz

El discurso inicial de Guardiola, comprometido con Palestina: "Los hemos dejado solos y abandonados"

El discurso inicial de Guardiola, comprometido con Palestina: "Los hemos dejado solos y abandonados"

Precio de la luz para mañana, viernes 30 de enero: las horas más baratas y más caras

Precio de la luz para mañana, viernes 30 de enero: las horas más baratas y más caras

Así es Sergio Mur: actor, presentador y nuevo invitado de hoy en Pasapalabra

Así es Sergio Mur: actor, presentador y nuevo invitado de hoy en Pasapalabra

La trayectoria de Silvia Abascal: cine, teatro y nueva invitada de hoy en Pasapalabra

La trayectoria de Silvia Abascal: cine, teatro y nueva invitada de hoy en Pasapalabra

La carrera de Jesús Olmedo: cine, televisión y nuevo invitado de hoy en Pasapalabra

La carrera de Jesús Olmedo: cine, televisión y nuevo invitado de hoy en Pasapalabra

España es más de perros que de gatos, pero cambiará pronto: Paula Calvo, antrozóologa, define la religión 'Gatólica'

España es más de perros que de gatos, pero cambiará pronto: Paula Calvo, antrozóologa, define la religión 'Gatólica'

Evita el IRPF: si vas a donar tu casa, esta es la condición esencial de Hacienda que debes cumplir

Evita el IRPF: si vas a donar tu casa, esta es la condición esencial de Hacienda que debes cumplir

La incursión de Elon Musk en la política ha hecho que las ganancias de Tesla caigan en picado

La incursión de Elon Musk en la política ha hecho que las ganancias de Tesla caigan en picado