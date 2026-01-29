Sociedad
España es más de perros que de gatos, pero cambiará pronto: Paula Calvo, antrozóologa, define la religión 'Gatólica'
Una de cada cuatro familias tienen una de estas mascotas en nuestro país, pero el ratio en Europa es más alto
En su último libro, ¨Tu gato te quiere y la ciencia lo demuestra¨, Paula Calvo explora varios de los mitos establecidos sobre estos animales y cómo estos afectan a la visión que muchas familias tienene de los mismos.
En este mismo sentido, la experta en antropozoología aseguraba en el último programa de ¨La primera pedra¨ que tener gato es más común en Europa que en España, pero esto es algo que cambiaría de aquí a unos años a causa de la creciente popularidad de este tipo de mascotas.
De hecho, Paula Calvo sugería un término con el que efinir este fenómeno: ¨Europa es gatólica. Hay muchos más gatos que perros, cosa que no ocurre en España todavía¨. En este sentido, la proporción actual consiste en que en España hay una familia de cada cuatro que tiene un gato como mascota, mientras que una de cada tres opta por un perro.
Y es que el motivo de esta situación tendría que ver con esos mitos sobre los gatos que mencionábamos antes, comenzando por la idea de que los gatos son mucho más fríos y menos afectuosos que otros animales.
Ante este argumento, la experta recalca lo siguiente: ¨Un gato siente, recuerda y comunica. Es capaz de darse cuenta de que estás mal y puede estresarse si eres su persona de referencia principal¨.
No obstante, esto no quita que los gatos cuenten con necesidades específicas de su especie a nivel de comunicación. Para empezar, la experta asegura que es esencial dar su espacio a estos animales e intentar transmitirles tranquilidad.
Esta es una de las razones por las que resulta crucial entender cómo se comportan estas mascotas con tal de que sean felices con nosotros, y uno de los puntos más importantes al respecto tiene que ver con cómo gestionar nuestro físico con ellos.
En este sentido, Paula Calvo afirmaba que lograremos construir un buen vínculo con estos animales si no les agobiamos: ¨No los puedes tocar de cualquier manera. Son ellos los que deben acercarse¨.
