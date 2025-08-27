España, entre los países con más calvos del mundo: su puesto es inesperado

Una de las mayores preocupaciones de los hombres es la pérdida de cabello. Quedarse calvo puede generar problemas de autoestima, y son muchos los que recurren a diferentes tratamientos capilares para poder recuperar pelo.

Según varios estudios internacionales, casi el 40% de los varones se quedan calvos antes de los 35 años. A partir de los 25, uno de cada cuatro hombres comienza a sufrir calvicie; a los 50, la cifra asciende al 50%, y en la vejez, se estima que hasta un 98% la padece.

La plataforma 'Medihair' ha encuestado a 4.284 personas de todo el mundo para determinar cuáles son los países con mayor incidencia de calvicie. Aunque se cree que esto depende de cada persona y de la genética, también influye el estilo de vida, la alimentación, los factores medioambientales, por lo que el lugar de residencia puede marcar una diferencia.

El estudio revela que países occidentales como España, Italia, Francia, Estados Unidos y Alemania presentan algunos de los porcentajes más altos de hombres calvos.

España encabeza la lista con un 44,5% de pérdida de cabello, seguida de Italia (44,37%) y Francia (44,25%). A continuación se sitúan Estados Unidos (42,68%) y Alemania (41,51%).

Aunque pueda parecer que la calvicie solamente afecta a países occidentales, ya que 24 de ellos parecen entre los de mayor prevalencia, no es del todo así. Sin embargo, se ha demostrado que en estas regiones el problema es más acusado debido a diferentes factores.

Las investigaciones señalan que los hombres caucásicos están más predispuestos genéticamente a la caída del cabello. Además, la dieta desempeña un papel fundamental en la salud del pelo, y es que en Occidente se consume mucha carne y alimentos procesados que no cuentan con las vitaminas y minerales necesarios para cuidar el cabello. También son frecuentes las deficiencias de vitaminas B12 y D.

A ello se suma el estilo de vida y la edad media de la población. Los altos niveles de estrés, el sedentarismo y el hecho de que los países occidentales tengan poblaciones más envejecidas contribuyen a que las tasas de calvicie sean más elevadas.