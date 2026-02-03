España paga así a sus enfermeras: 900 euros de base y turnos nocturnos en solitario

Durante la última década, los salarios en España han crecido a un ritmo muy inferior al del coste de la vida. Aunque los indicadores macroeconómicos apuntan a una ligera recuperación tras la pandemia, la realidad de muchos trabajadores sigue marcada por la precariedad. La sanidad es uno de los sectores donde esta brecha resulta más visible.

Lorena, enfermera con más de 20 años de experiencia en este campo sanitario, ha puesto números a una situación que miles de profesionales como ella denuncian desde hace tiempo. Después de dos décadas encadenando contratos temporales, obtuvo una plaza fija. Sin embargo, la estabilidad laboral no ha venido acompañada de una mejora salarial significativa.

"Mi sueldo base no llega a los 1.100 euros. Son 900 y pico, y con complementos sube un poco más", ha explicado en una intervención en el programa LaSexta Xplica.

A esta cantidad se suman los pluses de nocturnidad, fin de semana y festivos, que se pagan aparte y dependen del número de turnos realizados.

En su caso, suele hacer unas 6 noches al mes, con jornadas de 10 horas en las que atiende en solitario a cerca de 20 pacientes. Por ese esfuerzo adicional, la compensación económica ronda los 200 euros. Una cifra insuficiente para ella, en tenor a la exigencia física y a la responsabilidad asistencial que asume a diario.

La situación salarial se agrava por la falta estructural de personal: España tiene un ratio de enfermeras por habitante inferior a la media europea, por lo que estos trabajadores se ven obligados a trabajar "al límite", reduciendo los márgenes de descanso y seguridad.

Y más allá del impacto personal que tiene el trabajo y el salario en su día a día, Lorena alerta de las consecuencias para el sistema: sobrecarga, desgaste profesional y riesgos para la calidad asistencial. Una realidad que explica por qué cada vez más enfermeras optan por emigrar o abandonar la profesión.