Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Robo casa Cubarsí Joan GarciaMercado de FichajesToni NadalAlbacete - BarcelonaAlbacete - Barcelona horarioAlbacete - Barcelona alineacionesLesión RaphinhaLesión Ter StegenJuegos Olímpicos InviernoLesión BellinghamIniestaMercado BarçaSeis NacionesCruces playoffs ChampionsRivales Barcelona ChampionsRival Real Madrid ChampionsFechas playoffs ChampionsJorge ReyLotería NacionalJuan Carlos RiveroAEMET
instagramlinkedin

Salarios

España paga así a sus enfermeras: 900 euros de base y turnos nocturnos en solitario

El sueldo base de una enfermera en España no llega a 1.100 euros

Las enfermeras reclaman la creación del EIR Urgencias y Emergencias

Las enfermeras reclaman la creación del EIR Urgencias y Emergencias / EFE/Raquel Manzanares

David Cruz

David Cruz

Durante la última década, los salarios en España han crecido a un ritmo muy inferior al del coste de la vida. Aunque los indicadores macroeconómicos apuntan a una ligera recuperación tras la pandemia, la realidad de muchos trabajadores sigue marcada por la precariedad. La sanidad es uno de los sectores donde esta brecha resulta más visible.

Lorena, enfermera con más de 20 años de experiencia en este campo sanitario, ha puesto números a una situación que miles de profesionales como ella denuncian desde hace tiempo. Después de dos décadas encadenando contratos temporales, obtuvo una plaza fija. Sin embargo, la estabilidad laboral no ha venido acompañada de una mejora salarial significativa.

"Mi sueldo base no llega a los 1.100 euros. Son 900 y pico, y con complementos sube un poco más", ha explicado en una intervención en el programa LaSexta Xplica.

A esta cantidad se suman los pluses de nocturnidad, fin de semana y festivos, que se pagan aparte y dependen del número de turnos realizados.

En su caso, suele hacer unas 6 noches al mes, con jornadas de 10 horas en las que atiende en solitario a cerca de 20 pacientes. Por ese esfuerzo adicional, la compensación económica ronda los 200 euros. Una cifra insuficiente para ella, en tenor a la exigencia física y a la responsabilidad asistencial que asume a diario.

La situación salarial se agrava por la falta estructural de personal: España tiene un ratio de enfermeras por habitante inferior a la media europea, por lo que estos trabajadores se ven obligados a trabajar "al límite", reduciendo los márgenes de descanso y seguridad.

Noticias relacionadas y más

Y más allá del impacto personal que tiene el trabajo y el salario en su día a día, Lorena alerta de las consecuencias para el sistema: sobrecarga, desgaste profesional y riesgos para la calidad asistencial. Una realidad que explica por qué cada vez más enfermeras optan por emigrar o abandonar la profesión.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Las cabañuelas de Jorge Rey ponen en alerta a España para el mes de febrero: 'Llega un anticiclón
  2. Malas noticias para Broncano y 'La Revuelta'
  3. Así es Lucia Loi, el otro motivo que hace sonreír a Rashford en Barcelona: Entre 'selfies' y monumentos
  4. Iñaki Urdangarin desvela el consejo de Rosell y agradece el gesto de Bartomeu y Laporta
  5. Pillan a Kim Kardashian y Lewis Hamilton juntos en una escapada secreta
  6. Edvin Hiltner, matemático especializado en juegos de lotería: 'Usar este patrón de números aumenta las posibilidades
  7. ¿Cuánto cobra un maquinista de tren de Ouigo en 2026? Salario medio y diferencias con Renfe
  8. El nuevo y polémico proyecto de Frank Cuesta: competirá por un premio de 250.000 euros

Multado con 200 euros por colocar la baliza v-16 y dejarse las luces adecuadas: la Guardia civil vigila a los conductores

Multado con 200 euros por colocar la baliza v-16 y dejarse las luces adecuadas: la Guardia civil vigila a los conductores

Juan José, agricultor: "He pasado de ganar 40.000 euros a 650.000 euros anuales gracias a este fruto seco"

Juan José, agricultor: "He pasado de ganar 40.000 euros a 650.000 euros anuales gracias a este fruto seco"

Hacienda investiga un posible ciberataque que comprometería datos en su poder

Hacienda investiga un posible ciberataque que comprometería datos en su poder

El impresionante hotel donde se alojará Inglaterra en el Mundial: jacuzzi, piscina al aire libre y suites de ensueño

El impresionante hotel donde se alojará Inglaterra en el Mundial: jacuzzi, piscina al aire libre y suites de ensueño

Iñaki Urdangarín cuenta la historia sobre cómo eligió el anillo de compromiso de Letizia

Iñaki Urdangarín cuenta la historia sobre cómo eligió el anillo de compromiso de Letizia

Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Conflicto en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza, Israel e Irán

Conflicto en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza, Israel e Irán

Jorge Rey pone en alerta máxima a España por inundaciones: "Se esperan acumulaciones que pueden superar los 100 litros"

Jorge Rey pone en alerta máxima a España por inundaciones: "Se esperan acumulaciones que pueden superar los 100 litros"