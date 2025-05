España, ninguneada en el televoto y las redes dictan sentencia

El ST. Jakobshalle se ha vestido de gala esta noche para acoger a los 26 participantes de la gran final del Festival de la Canción de Eurovisión 2025. La expectación era máxima tras una de las ediciones más tensas de los últimos años, marcada por la polémica participación de Israel en medio del conflicto en la frontera de Gaza.

A pesar de que la sevillana ha hecho olvidar al público las polémicas que han opacado las horas previas a la gran final para gritar con fuerza y poderío su himno 'Esa Diva' en Eurovisión, Melody ha recibido unas votaciones muy negativas.

Por esta razón, X no ha tardado ni un segundo en llenarse de comentarios reaccionando al televoto que ha recibido España tras la actuación de Melody en Basilea. Unos votos que no han gustado para nada, ya que los españoles tenían puestas las expectativas muy altas por ella, a pesar de que las casas de apuestas no la colocaban ni en el Top10.

Con las votaciones de todos los países, Melody ha logrado sumar únicamente 27 puntos. Sin embargo, la sevillana confiaba plenamente en las votaciones del público, pero el resultado ha sido hasta peor: 10 puntos. Finalmente, la representante española en esta edición de Eurovisión ha cosechado 37 puntos.

Los usuarios de X no han dado crédito a las votaciones:

tongo europa no nos quiere #EurovisiónRTVE — maria 🐦‍⬛ (@mariajphyu) May 17, 2025

Por qué me hacen odiar a todos los países ?#EurovisionRTVE — Calima (@Calimaenlaisla) May 17, 2025

Los holandeses siguen ardidos con nosotros por no ganarnos nunca #EurovisionRTVE — . (@maliziosa_) May 17, 2025

A la diva la veo en la promocion por el descenso #EurovisionRTVE — Elenatletica (@elenatletica) May 17, 2025

Le tienen miedo al éxito y por eso no le dan los 12 puntos a España 🙄

Melody merece ese top 10 #EurovisiónRTVE — Libardo José Orozco (@LiibardoJose) May 17, 2025

Siempre pasa lo mismo, pero lo de “jurados profesionales” es el chiste más grande de Eurovision #EurovisionRTVE — Baek 开 (@Parkbyunlove) May 17, 2025