"España se va a la mierda": Ángel Gaitán carga duramente contra la Seguridad Social por "vagos"

Una vez más, el influencer Ángel Gaitán ha generado polémica en TikTok al publicar un vídeo en el que no habla en buenos términos del funcionamiento de la Seguridad Social en España. Según narra el creador de contenido, necesitaba obtener la Tarjeta Sanitaria Europea para su hijo con el objetivo de que viaje sin problema a Londres.

Sin embargo, cuando acudió a una oficina de la Seguridad Social en Aranjuez, asegura haber vivido una experiencia "vergonzosa". ¿Qué le pasó al polémico mecánico? Tras intentar realizar el trámite vía internet y telefónica sin éxito, se presentó directamente en las oficinas, pero fue ignorado por los funcionarios.

El enfado de Ángel Gaitán fue monumental y acudieron hasta 6 agentes de la Policía Nacional alertados por los trabajadores: "6 policías para que finalmente me atiendan".

"He pagado más de 200.000 euros y no soy más que nadie, pero tengo derecho a ser atendido", insiste en su denuncia pública, destacando que es empresario y que paga muchos impuestos.

Lo que le pasó a Ángel Gaitán es lo que le sucede a miles de españoles cada día: "no había nadie. 5 o 6 funcionarios y ninguna mesa ocupada. Vagos, vagos, vagos".

En su vídeo, también recibió críticas la coordinadora de la oficina, quien asegura "no tener ganas de solucionar el problema".

Para que todos sus seguidores creyeran sus palabras, Gaitán no dudó en grabar todo lo que ocurrió en la oficina, incluyendo la explicación de que los huecos estaban ocupados de forma telemática; si el usuario no se presenta, no se atiende a otras personas.

Finalmente, el mecánico, un éxito en TikTok, ha lamentado la situación en la que se encuentra la administración pública: "esto es España, se va a la mierda". ¿Tiene razón? ¿O ha exagerado en su reacción?