España se confía y el invierno contraataca: llega un desplome térmico entre el 14 y el 15 de marzo

La Dana que este miércoles 11 de abril dejó fuertes lluvias y nevadas, con más de 107 l/m² en puntos del sureste, ya se aleja, y en su lugar llega un repunte térmico que hará que muchas zonas del sur y del norte superen los 20 °C entre este jueves y el viernes.

Pero el buen tiempo tiene las horas contadas; este respiro será tan breve como engañoso.

Una masa de aire polar se prepara para barrer el país

Según informa Meteored, a partir de este viernes por la tarde, el chorro polar empezará a ondularse y abrirá la puerta a una masa de aire polar, incluso con rasgos árticos, que devolverá a España a un ambiente plenamente invernal.

El ascenso del anticiclón de las Azores y la formación de bajas presiones en el Mediterráneo canalizarán vientos fríos del norte y noroeste.

En altura, además, se descolgará una vaguada cargada de aire frío que podría convertirse en una nueva Dana sobre Baleares o el este peninsular, lo que determinará si el frío será seco o si vendrá acompañado de lluvias y nevadas.

Tiempo 14 y 15 de marzo / Meteored

Máximas de solo 7 °C y madrugadas bajo cero

El desplome térmico será notable. El sábado ciudades como Soria podrían no pasar de los 7 °C, mientras que Ávila, Burgos, León, Pamplona, Segovia, Teruel o Vitoria se quedarán entre los 8 y 9 °C.

Las madrugadas serán aún más duras: el domingo se esperan -3 °C en Cuenca y Teruel, y -2 °C en Albacete, Ávila, Palencia o Salamanca, con heladas en numerosas capitales.

Nieve en cotas muy bajas para la época

Un frente recorrerá la Península entre el viernes y el sábado, dejando precipitaciones y un desplome de la cota de nieve.

El sábado podría nevar a solo 600-800 metros en el tercio norte, con acumulaciones importantes en Pirineos, la Cordillera Cantábrica y el Sistema Ibérico.

Incluso Mallorca podría ver nieve en la sierra de Tramuntana.

Domingo incierto, pero con más frío y viento

La evolución final de la Dana determinará el reparto de lluvias, pero el escenario más probable indica que habrá viento del norte, precipitaciones en Baleares y la vertiente cantábrica y nieve en zonas altas.

A partir del lunes 16 de marzo, las temperaturas podrían empezar a establecerse, aunque la atmosfera seguirá muy dinámica.