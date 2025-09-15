España fuera de 'Eurovisión 2026': RTVE abrirá un debate sobre la participación si continúa Israel

La participación de la candidatura de RTVE en la edición de 'Eurovisión' de 2026 está más en el aire que nunca. La cadena pública ha anunciado que mañana martes abrirá un debate entre el Consejo de Administración para decidir si da un paso al lado en caso de que Israel continúe en el concurso.

La discusión se iniciará de buena mañana y la decisión definitiva se espera sobre las 9:30 horas, por lo que el tema se resolverá pronto.

De confirmarse la decisión, España iría a la cola de otros países como Irlanda, Eslovenia, Islandia y Países Bajos, que ya han anunciado su renuncia bajo las mismas condiciones. Lo que salga de la reunión no es baladí, pues de confirmarse la española sería la primera candidatura del 'Big Five' en cortar por lo sano.

El 'Big Five' está compuesto por los cinco países que más dinero aportan al festival, siendo recompensados con su pase directo a la gran final. Sin embargo, siempre se suman a la ronda previa para ir abriendo boca entre los 'eurofans' y el jurado y terminar de posicionar las actuaciones. Además de España el grupo lo completan Italia, Reino Unido, Francia y Alemania.

Desde el Gobierno ya se había apuntado que esta esta una decisión que correspondía únicamente a la cadena pública. Así se expresaba el Ministro de Cultura, Ernest Urtasun: "Es una decisión de RTVE, pero lo que le puedo decir es que si Israel participa y no logramos expulsarla, pues habrá que adoptar medidas como la que usted menciona", indicaba al ser interrogado por esta opción.

No obstante, la medida caería de pie en el Ejecutivo español, que en más de una ocasión ha condenado las operaciones militares que Israel está llevando a cabo en la Franja de Gaza contra el pueblo palestino. "No se puede normalizar su participación en foros internacionales como si nada ocurriera", añadía Urtasun.

El anuncio llega después de los episodios vividos en 'La Vuelta' y las afectaciones en gran parte de las etapas debido a las manifestaciones llevadas a cabo en muchos tramos del recorrido.

La competición tuvo que ser modificada en numerosas ocasiones y la entrega de premios terminó dándose casi de forma clandestina en el parking del hotel Auditorium de Madrid.