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EUROVISIÓN

Por qué España no irá a Eurovisión 2026 por primera vez desde 1961: la decisión que rompe más de seis décadas de historia

La aprobación de Israel en el certamen desata una retirada en cadena y provoca un hecho sin precedentes en la participación española

RTVE decidirá si retirar la candidatura española de 'Eurovisión' si Israel participa.

RTVE decidirá si retirar la candidatura española de 'Eurovisión' si Israel participa. / SPORT

Mariona Carol

Mariona Carol

España no participará en Eurovisión 2026. La decisión, confirmada por RTVE tras la aprobación formal de la participación de Israel por parte de la Unión Europea de Radiodifusión, marca un hito sin precedentes: será la primera vez desde 1961 que el país no envíe representante al festival.

Desde su debut con Conchita Bautista con la canción 'Estando contigo', España había mantenido una presencia constante en el certamen, convirtiéndose en uno de los países más fieles a la competición.

Este vacío rompe una trayectoria que incluye hitos como las victorias de Massiel en 1968 y Salomé en 1969, así como recientes momentos de revitalización con candidaturas como la de Chanel en 2022.

El motivo clave: la participación de Israel

El detonante de la retirada ha sido la decisión de la Unión Europea de Radiodifusión (UER) de permitir la participación de Israel en la edición de 2026, pese al contexto del conflicto en Gaza y las críticas sobre posibles interferencias políticas.

RTVE ya había advertido meses antes que abandonaría el certamen si Israel no era excluido. En septiembre de 2025, su Consejo de Administración aprobó esta postura por mayoría absoluta, en línea con un creciente debate político y social sobre la neutralidad del festival.

En su comunicado oficial, la corporación ha calificado la presencia de Israel como "insostenible" en el actual contexto humanitario.

España se retira de Eurovisión 2026 tras la decisión de la UER de permitir la participación de Israel

España se retira de Eurovisión 2026 tras la decisión de la UER de permitir la participación de Israel / Archivo

Una retirada que no es aislada

España no estará sola en su salida. Países Bajos, Irlanda y Eslovenia también han decidido abandonar el concurso por el mismo motivo, evidenciando una fractura dentro del propio festival.

Estas delegaciones habían solicitado previamente un debate específico sobre la participación israelí, sin éxito. La decisión final de la UER ha provocado así una retirada coordinada que cuestiona la cohesión del evento.

Impacto institucional: golpe al "Big Five"

La salida de España tiene implicaciones más allá de lo simbólico. Como miembro del denominado "Big Five", el país forma parte del grupo de mayores contribuyentes económicos al festival, junto a Alemania, Francia, Italia y Reino Unido.

Su retirada supone un revés importante para la estructura del certamen, ya que estos países garantizan estabilidad financiera y acceso directo a la final. Además, abre la incógnita sobre si España podrá recuperar este estatus en el futuro, como ocurrió con Italia tras su regreso en 2011.

Eurovisión 2026 no se verá en España

La desvinculación será total. RTVE ha confirmado que no emitirá ni las semifinales ni la final del festival, prevista para el 16 de mayo en Viena.

Esto implica que el público español quedará completamente al margen del evento, rompiendo una tradición televisiva de décadas y reduciendo el impacto mediático del certamen en uno de sus mercados clave.

El contexto internacional y precedentes

La polémica se enmarca en el conflicto en Gaza, que ha dejado decenas de miles de víctimas desde octubre de 2023 y ha generado un intenso debate en organismos internacionales, incluida la UER.

No es la primera vez que el festival toma decisiones controvertidas. En 2021, Bielorrusia fue expulsada por incumplir las normas, y en 2022 Rusia fue vetada tras la invasión de Ucrania, alegando que su participación podía desacreditar el concurso.

¿Podrán votar los españoles?

Aunque España no participe, los espectadores podrán votar mediante el sistema "Rest of the World", que permite a países no participantes influir en el resultado a través de votación online.

No obstante, España no formará parte del jurado profesional ni tendrá representación oficial en el evento.

Un punto de inflexión para el festival

La ausencia de España, junto a la de otros países, plantea dudas sobre el futuro de Eurovisión como espacio neutral en un contexto internacional cada vez más polarizado.

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Más allá de lo musical, la edición de 2026 quedará marcada por decisiones políticas que han alterado profundamente el equilibrio del certamen y han provocado una de las mayores crisis de participación de su historia reciente.

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