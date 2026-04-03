Ni España ni EEUU... se jubila con 41 años y se muda a Portugal: "Ahorramos unos 5.000 dólares al mes"

La jubilación es uno de los momentos más esperados para millones de trabajadores, alrededor de todo el mundo. La vida laboral ocupa una parte importante de nuestro día, por lo que muchos empleados desean retirarse para disfrutar del tiempo libre.

No obstante, la falta de ingresos preocupa a la mayoría de personas que piensan en jubilarse de manera anticipada. En este contexto, sorprende la historia de Alex Trias, un estadounidense que ha decidido retirarse a los 41 años de edad.

El abogado ha explicado en la CNBC cómo ha conseguido dejar de trabajar y conseguir ahorrar dinero. Para empezar, el letrado se ha marchado a vivir a Portugal junto a su esposa, el país "donde más quieren mudarse los estadounidenses".

Un grupo de jubilados jugando a cartas en un parque. / EP

"Paso mi tiempo libre disfrutando de la gastronomía local con amigos y recorriendo los senderos costeros llenos de flores silvestres. Jubilarme anticipadamente es una de las mejores decisiones que he tomado... pero recuerdo lo abrumador que me sentí al principio", apunta Trias.

El profesional está contento con su decisión, por lo que anima a otros ciudadanos a seguir sus pasos: "La incertidumbre es una oportunidad, no un obstáculo". Durante su carrera, el estadounidense ha vivido momentos de altibajos.

"Seguí un camino predecible durante la mayor parte de mi vida adulta: la facultad de derecho, trabajos de verano como asociado y, finalmente, una carrera legal estable. Entonces llegó la crisis financiera de 2008. El bufete para el que trabajaba se derrumbó, y con él, mi rumbo. No me imaginaba haciendo otra cosa que no fuera ejercer la abogacía", relata en el citado medio.

Uno de los motivos principales para mudarse a Portugal fue reducir los gastos. El matrimonio vivía en Washington D.C., donde gastaban más dinero en impuestos estatales sobre la renta, impuestos sobre la propiedad, seguro médico, comida, entretenimiento y gastos diarios.

"En total, calculamos que ahorramos unos 5.000 dólares al mes simplemente por vivir en el extranjero", señala el jubilado. Ahora bien, la pareja sigue una estrategia financiera para seguir ampliando sus ingresos: "Vivimos por debajo de nuestras posibilidades, reinvertimos la diferencia y dejamos que el interés compuesto haga su trabajo".