Vivienda
España divide su riqueza: la brecha que condena a los jóvenes a la precariedad
Un nuevo informe de Fedea revela que la vivienda ha creado una gran brecha generacional entre los baby boomers y la generación X y los millennials y la generación Z.
El acceso a la vivienda ha creado una enorme brecha generacional, porque continúa siendo el principal activo patrimonial de los hogares españoles. Sin embargo, mientras los baby boomers y la generación X compraron viviendas a precios moderados, la realidad de los millenials y la generación Z es muy diferente.
La brecha insalvable
En este nuevo informe de Fedea, se comunica que estas dos generaciones se diferencian de forma fundamental a nivel económico en el acceso a la vivienda. Unos lograron adquirir propiedades en condiciones favorables, mientras que las últimas generaciones se enfrentan a precios insalvables y precariedad laboral.
Esto está dificultando a los jóvenes poder ahorrar y acumular patrimonio... o, directamente, poder adquirir su primera vivienda. Como resultado, la tasa de propiedad de vivienda entre menores de 35 años ha caído de casi un 65% en 2008 a menos del 40% en 2022.
Esto choca frontalmente con el porcentaje de propiedad de vivienda entre los mayores de 65 años, que se sitúa en más de 90%. Una realidad que sólo nos deja con una conclusión: los jóvenes sólo acumulan deuda, mayoritariamente hipotecaria, con muy pocas opciones a este respecto.
Los jóvenes, además, disponen de muy poca diversificación financiera ni acceso a segundas propiedades, evidentemente, lo que también choca frontalmente con las generaciones que les preceden. De hecho, según el informe, estas generaciones tienen cinco veces más patrimonio medio que ellos.
Una realidad en la que llevamos varios años enfrascados: el aumento del precio de los alquileres provoca que para los jóvenes sea imposible ahorrar, con unos sueldos que no aumentan al mismo nivel, lo que tampoco permite que puedan acceder a la compra de una vivienda.
Un bucle que provoca esta brecha generacional, entre los jóvenes y las generaciones actuales, y que no tiene visos de solución a corto plazo.
