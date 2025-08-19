España, en alerta tras la ola de calor: la AEMET advierte de lluvias, tormentas, granizo y viento intenso

Desde el pasado 3 de agosto, la tercera ola de calor del verano ha azotado a España y los termómetros han batido récords de temperatura máxima absoluta.

Sin embargo, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha dado por finalizada esta extraordinaria ola de calor que ha durado 16 días y se ha convertido en la "tercera más larga de la serie".

El lunes pasó una vaguada por el noroeste peninsular que inestabilizó la atmósfera y que dejó algunas lluvias débiles en diferentes puntos de España. Este martes se prevé que continúe su paso, con entrada de aire atlántico más fresco.

Los expertos meteorólogos han activado el aviso naranja por tormentas, lluvias, rissagas y vientos.

19/08 08:24 Avisos activos hoy y mañana en España por tormentas, lluvias, rissagas, temperaturas máximas y vientos. Nivel máximo de aviso: naranja.

Actualizaciones en https://t.co/BLdoSsO2Qv pic.twitter.com/rUdNRY8pjZ — AEMET (@AEMET_Esp) August 19, 2025

Se esperan cielos nubosos o cubiertos en el norte de Galicia y Cantábrico, con lluvias débiles, más abundantes y persistentes en el Cantábrico oriental, y bancos de nieblas matinales y vespertinos. En el resto, poco nuboso o con nubosidad media y alta.

Será por la tarde cuando se desarrollará nubosidad de evolución en los tercios norte y este, más abundante en el nordeste, donde son probables chubascos y tormentas en montaña y zonas próximas, sin descartar Baleares, incluso localmente fuertes en Pirineos, Ibérica oriental y zonas intermedias.

La AEMET ha decretado riesgo importante por precipitación acumulada en una hora entre 30 y 40 mm en Pirineo de Lleida, en Pirineo oscense, en el interior del norte de Castellón y en el Bajo Aragón de Teruel.

En este último, las tormentas, "probablemente irán acompañadas de rachas muy fuertes de viento y granizo, que podría ser grande". Además, en el interior del norte de Castellón, "pueden venir acompañadas de granizo grande y rachas fuertes o muy fuertes de viento".

En cuanto a las temperaturas, las máximas irán descendiendo prácticamente de forma generalizada, salvo en el Cantábrico, donde no se esperan cambios. No obstante, se superarán los 35 grados en el Guadalquivir, depresiones del sudeste y puntos de los archipiélagos. Los valores mínimos también bajarán, aunque se notará menos en el Cantábrico y archipiélagos.