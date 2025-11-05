España en alerta: Jorge Rey advierte de la llegada de una borrasca que pondrá en jaque a varias comunidades

Jorge Rey, que se autodefine como "tu hombre del tiempo", con tan solo 18 años se ha convertido en un referente en predicciones meteorológicas junto a la AEMET, Roberto Brasero o Mario Picazo, entre otros expertos, gracias a sus acertados pronósticos.

En una entrevista exclusiva a Sport, el burgalés explicó el método que utiliza para predecir el tiempo: "Es un método que lo he ido perfeccionando, que es propio, que se basa en las cabañuelas y que me permite predecir el tiempo a largo plazo. Se basa en el observamiento de la atmósfera y de todo".

Ahora, el joven ha anunciado que llega una borrasca que causará precipitaciones en las próximas horas, avisos por viento, pero también por tormentas. Este miércoles se espera una jornada con tormentas fuertes incluso en áreas de Andalucía.

Habrá precipitaciones en algunos puntos del oeste que irán cruzando toda la Península Ibérica. Además de viento notable en z onas del oeste, del centro y del ese: "Es decir, que llega a toda España en la mañana del miércoles. El jueves irá menos pero todavía notable, y con todas estas isobaras muy juntas, se espera fuerte viento".

Podrían llegar acumulaciones de manera importante a puntos de Castilla y León, de Madrid, de la Mancha, Extremadura y Andalucía, destacando sobre todo el área del oeste peninsular.

"No hablamos de tormentas excesivamente fuertes, pero sí de un día lluvioso, de un día además otoñal con temperaturas efectivamente otoñales", ha declarado el burgalés.

El jueves, las precipitaciones se desplazarán más a áreas del este peninsular, concretamente a puntos de Cataluña incluso de Aragón donde en algunos sitios ya hay avisos por estas tormentas.

En cuanto al viernes, aún habrá tormentas que serán los restos de las borrascas, especialmente en puntos del norte peninsular. Mientras que el sábado, se podrían incrementar las precipitaciones en puntos de Navarra y del Valle del Ebro.

Jorge Rey asegura que se viene un tiempo de inestabilidad: "Una masa de aire frío en altura que, aunque generalmente hablamos de buenas temperaturas, viene a inestabilizar la atmósfera y el domingo ya resultando en un tiempo mucho más agradable ".