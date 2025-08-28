TIEMPO
España en alerta: la AEMET avisa de lluvias torrenciales, tormentas muy fuertes y granizo grande
Las temperaturas han descendido de forma generalizada
Desde hace unos días, la inestabilidad ha sido la protagonista del panorama meteorológico. Tras varias jornadas marcadas por el calor intenso, las temperaturas han experimentado un descenso progresivo acompañado de nubosidad, e incluso fuertes lluvias.
Ahora, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha explicado que se prevé que persista esta situación de inestabilidad en el norte de la Península y de Baleares bajo la influencia de una vaguada atlántica.
Se espera que haya cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones, acompañadas de tormenta y localmente granizo en el nordeste peninsular y archipiélago, que "se prevén fuertes incluso localmente muy fuertes en el este de Cataluña, Mallorca, Menorca y entorno pirenaico, sin descartarse puntualmente en litorales del Cantábrico oriental".
Los expertos han alertado de tormentas muy fuertes este jueves en varias zonas del área mediterránea peninsular y en Baleares, que podrían ir acompañadas de granizo grande y vientos intensos.
Además de chubascos muy fuertes que podrían alcanzar 30 o 40 mm en una hora, pudiendo llegar a provocar crecidas súbitas en cauces.
De cara a la tarde, salvo en el Mediterráneo, los chubascos y tormentas irán a menos, abriéndose cada vez más claros, a la par que se extenderán, localmente con granizo, al este de Teruel y especialmente al norte de Comunidad Valencia donde también se esperan intensidades fuertes o localmente muy fuertes.
En cuanto a las temperaturas, descenderán de forma generalizada, aunque las máximas ascenderán en litorales del este y sudeste peninsular donde podrían superar los 35 grados en regiones del propio extremo sureste.
