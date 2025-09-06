Se subasta el sable láser original de Darth Vader por esta mareante cantidad de dólares en Los Ángeles

La guerra de las galaxias, 'Star Wars', está considerada como una de las franquicias cinematográficas más importantes de la historia. El universo creado por George Lucas cuenta con millones de aficionados en todo el mundo, sin los que sería imposible explicar su éxito.

El trasfondo narrativo y la mitología del universo de 'Star Wars' es una parte fundamental de su historia. Los objetos que aparecen en las películas aportan profundidad al mundo que representan, enriqueciendo la experiencia del espectador.

En este contexto, cada pieza utilizada en la grabación se ha convertido en un tesoro para los coleccionistas. Esto es lo que ha ocurrido con la última subasta relacionada con la saga, que ha alcanzado un precio millonario.

La famosa espada láser de Darth Vader se ha vendido por 3,65 millones de dólares en una subasta en Los Ángeles. La puja inicial fue de 500.000 dólares y estaba valorada en tres millones de dólares, aunque finalmente superó el precio por la comisión del comprador.

La espada láser subastada. / ·

La venta fue organizada por Propstore, y su director de operaciones, Brandon Alinger declaró que "las piezas auténticas de sables de luz que han sobrevivido de la trilogía original son extremadamente raras, y para Propstore es un honor presentar este artefacto histórico en nuestra subasta de septiembre".

Según el dirigente, "es una pieza de nivel 'santo grial', digna de las mejores colecciones del mundo". El sable fue utilizado por Darth Vader durante la grabación de las escenas de lucha en 'El Imperio Contraataca' (1980) y 'El Retorno del Jedi' (1983).

Darth Vader contra Luke Skywalker. / PA

Por otra parte, Alinger señaló que "miren la gran abolladura en la parte trasera; probablemente sea de la hoja del sable de luz de Mark Hamill (el actor que interpreta a Luke Skywalker)".

Durante el rodaje de las películas, el actor David Prowse y el especialista Bob Anderson utilizaron dos modelos de sable láser. El primero estaba sujeto al cinturón de 'Lord Vader', y el segundo estaba equipado con una cuchilla de madera para las escenas de duelo.