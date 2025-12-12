Esnáider, sobre el futuro de Guardiola en el Manchester City: "Lo vi con ganas de irse"

Juan Eduardo Esnáider fue un destacado delantero argentino que pasó por clubes como el Real Madrid, el Atlético de Madrid y Vélez Sarsfield. Sin embargo, fue en el Zaragoza donde se convirtió en una verdadera leyenda gracias a sus más de 50 goles en dos temporadas y media.

Además de ganar dos Copas del Rey y una Recopa de la UEFA, en 1995 se convirtió, junto a Gabriel Batistuta, en el primer futbolista argentino en ser nominado al Balón de Oro representando a Argentina.

Esnáider se retiró del fútbol profesional en 2003 y, tras colgar las botas, se dedicó a la dirección técnica y al análisis deportivo. Como entrenador y comentarista ha trabajado con equipos juveniles y de Primera División, aunque desde su experiencia en el banquillo del Getafe en 2016 no ha dirigido a ningún equipo español.

Esta semana, el exfutbolista concedió una entrevista a Josep Pedrerol en su pódcast 'El cafelito de Josep Pedrerol', donde habló sobre su etapa como jugador, su paso por los banquillos y su opinión sobre los nuevos futbolistas.

El argentino explicó que "hace poquito" estuvo en Manchester con su cuerpo técnico viendo al City. Y, cuando el periodista le preguntó sobre Pep Guardiola, comentó que "lo ha hecho muy bien" en su etapa en Inglaterra.

Según Esnáider, Guardiola estaría valorando seriamente un cambio de rumbo en su carrera, generando rumores sobre su posible salida del club inglés al finalizar la temporada: "No sé si es lo que piensa Guardiola, pero lo que vi es como que es un ciclo que hay que terminarlo (...) Lo vi con ganas de terminar bien el año, pero de irse a su casa".

Tras estas palabras, Josep Pedrerol comentó que "Esnáider desveló que Guardiola se va el 30 de junio del Manchester City... Se vuelve a Barcelona". No obstante, el técnico catalán tiene contrato con el Manchester City hasta 2027.