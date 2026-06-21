Esmeralda Gómez, matemática, desmonta uno de los mayores errores con el dinero: "Las deudas hay que tratarlas con responsabilidad"

La salud financiera no depende únicamente de cuánto dinero entra cada mes en una cuenta bancaria. Para la matemática y economista Esmeralda Gómez, la clave está en aprender a gestionar los recursos de forma inteligente y desarrollar hábitos sostenibles que permitan mejorar la relación con el dinero a largo plazo.

En su libro Tu salud financiera, la experta defiende que la estabilidad económica se construye de forma similar a la salud física: con conocimiento, disciplina y constancia. "El dinero es principalmente psicología, es una ciencia social", asegura Gómez, quien considera que muchas decisiones financieras están condicionadas por los hábitos, el entorno y la educación recibida.

Uno de los conceptos que más destaca es la importancia del patrimonio neto, es decir, la diferencia entre lo que una persona posee y lo que debe. Según explica, el objetivo debería ser que ese patrimonio crezca con el paso de los años. "Lo óptimo es que el patrimonio neto sea creciente", señala.

La economista también advierte sobre el uso excesivo del crédito y de la financiación para gastos de consumo. A su juicio, endeudarse para vacaciones, compras impulsivas o productos que pierden valor rápidamente puede convertirse en una carga para la economía familiar. "Los préstamos tienen que tratarse con bastante más responsabilidad de lo que se trata ahora", afirma.

En este sentido, muestra especial cautela con las tarjetas de crédito y las compras aplazadas. "La tarjeta de crédito es una herramienta muy poderosa que puede hundir una economía y se utiliza erróneamente", sostiene.

Otro de los aspectos que analiza son los conocidos como gastos hormiga: pequeños desembolsos diarios que parecen insignificantes pero que, acumulados durante años, pueden representar cantidades importantes de dinero. "Si extrapolamos a lo largo de una vida todo ese dinero, 5 euros o 3 al día, es muchísimo dinero que podríamos tener ahorrado", explica.

Para Gómez, la educación financiera es una herramienta fundamental para cambiar esta situación. Considera que muchas personas desconocen cómo funcionan productos de ahorro e inversión y, por ello, insiste en la necesidad de formarse antes de tomar decisiones económicas importantes. Su principal recomendación es clara: "No inviertas en algo que no conozcas".

Respecto a la inversión, rechaza las fórmulas universales y recuerda que cada persona tiene circunstancias distintas. La estrategia adecuada dependerá de factores como la edad, los objetivos personales o la tolerancia al riesgo. No obstante, sí apuesta por la diversificación y por conocer opciones como los fondos de inversión, la renta variable, los metales preciosos o incluso las criptomonedas antes de destinar capital a ellas.