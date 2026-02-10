Escucha todas las canciones de los participantes de la primera semifinal del Benidorm Fest 2026

La primera semifinal del Benidorm Fest 2026 irrumpe esta noche, 10 de febrero en La 1, en el Palau d'Esports l'Illa de Benidorm con nueve propuestas que disputan seis pases a la final del 14 de febrero. Presentada por el carismático cuarteto de Jesús Vázquez, Javier Ambrossi, Inés Hernand y Lala Chus, la gala arranca con Fangoria como invitados.

El premio del Benidorm Fest 2026 es de 150.000 euros y contará con la mayor final de la historia con 12 aspirantes. De KITAI a Kenneth, estas canciones de muy diversos estilos están listas para conquistar al jurado y al público en directo por La 1 a partir de las 23:00.

KITAI - "El amor te da miedo"

Los madrileños KITAI abren fuego con este himno rock, con mucha fuerza, que explora el temor al compromiso con riffs pegadizos (al igual que su estribillo), ideal para encender la noche del Benidorm Fest 2026.

María León y Julia Medina - "Las damas y el vagabundo"

Este dúo femenino fusiona dos potentes voces en un tema juguetón sobre contrastes amorosos, con toques latinos y una coreografía sugerente que transmite mucha química entre María León y Julia Medina.

Luna Ki - "Bomba de amor"

Luna Ki detona con esta bomba pop latina, un temazo veraniego lleno de ritmo y una letra sobre la pasión descontrolada, perfecta para bailar y subir el voltaje de esta primera semifinal del Benidorm Fest 2026.

Greg Taro - "Velita"

Greg Taro prefiere navegar en aguas mucho más emotivas con esta balada, más íntima, donde una "velita" simboliza esperanza en el amor frágil, envuelta en una bonita melodía con su característica voz rasgada.

Izan Llunas - "¿Qué vas a hacer?"

Esta joven promesa interroga al destino con en este particular estilo pop, con ganchos melódicos y una energía que trata de cuestionar las decisiones clave en relaciones turbulentas.

Dora & Marlon Collins - "Rakata"

Los hermanos Collins traen reggaetón puro con "Rakata", un hit muy bailable sobre el deseo más ardiente, con un beat pesado que hará vibrar el escenario del Benidorm Fest 2026, seguro.

Tony Grox & LUCYCALYS - "T AMARÉ"

El tándem urbano declara amor eterno en este trap romántico, con flows melódicos y una producción que promete triunfar por su honestidad cruda y un estribillo tremendamente pegadizo.

Mikel Herzog Jr. - "Mi mitad"

Mikel busca su complemento perfecto en esta balada, muy emotivoa, que interpretará con piano y crescendos vocales que narran la búsqueda de su media naranja... seguro que toca alguna fibra sensible entre el público.

Kenneth - "Los ojos no mienten"

Kenneth se lanza con esta canción pop sobre verdades incuestionables del corazón, con su particular voz y un curioso arreglo que ya ha convencido a miles de personas y que aspira a todo en el Benidorm Fest 2026.