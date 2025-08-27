Ya no se esconden: Aitana y Plex sorprenden con su primer vídeo de vacaciones en pareja

El verano está siendo idílico para Aitana y para Plex, quienes forman en estos momentos una de las parejas de moda. Aunque hace algunas semanas protagonizasen rumores acerca de una posible discusión (que no dejan de ser habituales en cualquier relación), ambos han decidido dejar de esconderse y han publicado un vídeo de sus primeras vacaciones en pareja.

A pocos días de que termine oficialmente el verano, o más bien, el periodo vacacional estival, Aitana y Plex se suman a la moda de muchos influencer y comparten momentos en los que se ve complicidad, amor y mucha diversión.

En este caso ha sido Plex quien ha tomado la iniciativa: muy conocido en redes sociales, el creador de contenido ha publicado un vídeo en el que Aitana sale corriendo por la playa, y segundos después, le persigue su novio con la intención de alcanzarla.

Este momento se termina produciendo poco después, cuando vemos a Aitana y Plex cayendo en el suelo de forma muy divertida.

La publicación no es más que un vídeo de un trend que está funcionando muy bien en redes sociales y que busca precisamente eso: un miembro de la pareja comienza a correr por la playa mientras que el otro cuenta hasta diez. Entonces este corre detrás para alcanzarlo, demostrando quién es el más rápido.

Es cierto que el vídeo podría ser el de dos amigos que se lo están pasando en grande, pero Aitana y Plex son pareja a ojos de todos, y en realidad este trend se está popularizando entre parejas como ellos.

Días atrás, Plex también publicaba una galería de imágenes en la que se incluía la primera fotografía junto a la cantante, otra muestra más de que entre ambos, hay algo más que una amistad.

Quien prefiere mantenerse un poco más al margen es Aitana, no tan activa en redes como su chico, quien al fin y al cabo trabaja como influencer y creador de contenido.