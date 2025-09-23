Barcelona
Todos los escenarios de La Mercè 2025: conciertos y actividades
Barcelona vive esta semana su Fiesta Mayor y prepara numerosas actividades culturales y conciertos para la ocasión
Este miércoles 24 de septiembre Barcelona se prepara para la festividad de la Mercè, la Fiesta Mayor de la Ciudad Condal y de otras poblaciones cercanas.
Como cada año, el Ayuntamiento prepara una serie de actividades a partir de este martes y el fin de semana para conmemorar a una de las patronas de la capital, la Mare de Déu de la Mercè, juntamente con Santa Eulàlia.
Algunos de los actos más populares son los conciertos que se organizan por toda la urbe y que este año superan el centenar, de estilos tan variados como el pop, el jazz o la música urbana, con grupos como Ladilla Rusa o Lia Kali, y entidades de la talla de la Orquestra i Cor del Gran Teatre del Liceu, entre muchos otros.
Aunque existen muchos escenarios, los principales no cambian de ubicación y se encontrarán en la Avinguda Maria Cristina, la plaça Catalunya o la playa del Bogatell.
Martes 23 de septiembre
Plaça Catalunya
- 9 h: concurso 'Sona9' + actuación de los ganadores del 2024, 'GAVINA.MP3' y final 2025, 'Bru, Cloe Riembau y Sodi
- 23 h: Pussy Riot
- 1 h: Ladilla Rusa
Moll de la fusta
- 22.30 h: ASIA
- 0 h: Lido Pimienta
- 1:30 h: Kiddy Smile
Rambla de Raval
- 21.30 h: compañía Les Solidàries
- 23 h: The Ex
- 0.30 h: Muqawama
Teatre Grec
- 22 h: Tarta Relena
- 0 h: Space Afrika
Jardins del Doctor Pla i armengol
- 21 h: Extraño Weys Orquesta
- 23.15 h: Porij
Plaça Major de Nou Barris
- 20:45 h: Banda Municipal de Barcelona
Avinguda de la Catedral
- 22.30 h: Rocío Márquez
- 0 h: Niño de Elche
Miércoles 24
Plaça Catalunya
- 17 h: Catalunya Freestyle
Jardins del Doctor Pla i armengol
- 11.30 h: Liceo BLAM Collective
- 13 h: Taller de Músicos XXL Collective
- 19 h: Chaflán. Centro de Música y Escena del Raval
Plaça Major de Nou Barris
- 20.45 h: Orquesta Sinfónica Voces + Maria
Avenida de la Catedral
- 20 h: centenario de Antonio González Batista, 'El Pescailla'
Viernes 26
Plaça Catalunya
- 20.30 h: Quizás Martes
- 21.15 h: Samuel Nagati
- 22.30 h: Canciones Escondidas. Anna Andreu + Mar Pujol + Ferran Palau
- 0 h: Σtella
- 1.30 h: SVSTO
Moll de la fusta
- 22. 30: Tania
- 0 h: Martha Da'ro
- 1.30 h: Villano Antillano
Rambla de Raval
- 21.30 h: Cabezadenego
- 23 h: Dis Fig
- 0.30 h: Children of Zeus
Teatre Grec
- 21 h: 'Al Corazón de Marta Valdés'. Gema Corredera + Javier Colina Trío + Leonardo García + Martirio + Mayte Martín + Nelsa Barón + Raúl Rodríguez + Silvia Pérez Cruz
- 23.30 h: Bongeziwe Mabandla
Jardins del Doctor Pla i armengol
- 21 h: Maria Mazzotta
- 23.15 h: Myriam Swanson
Plaça Major de Nou Barris
- 20.45 h: Orquestra i Cor del Gran Teatre del Liceu
Avenida de la Catedral
- 22 h: Chloe Slater
- 0 h: Queralt Lahoz & Werkha 'BCNXMAN'
Platja del Bogatell
- 21 h: Mushkaa
- 23 h: Rigoberta Bandini
- 1 h: Lia Kali
Avinguda Reina Maria Cristina
- 20 h: Suu
- 21.15 h: Buhos
- 22.35 h: Ginestà
- 0 h: Figa Flawas
- 1.30 h: Triquell
Parc de la Ciutadella
- 22.30 h: Son de Madera
Sábado 27
Plaça Catalunya
- 22.30 h: Gazella
- 0 h: Alvilda
- 1.30 h: Biznaga
Moll de la fusta
- 22.30 h: Elsas
- 0 h: Merca Bae
- 1.30 h: Safety Trance
Rambla de Raval
- 21.30 h: Girls 96
- 23 h: DJ Lycox
- 0.30 h: Fidju Kitxora
Teatre Grec
- 22 h: Maria Arnal
- 23.30 h: Seward+artistas invitados
Jardins del Doctor Pla i armengol
- 12 h: Escuelas de Música Jam Session. Big Band Jam + Jamnation
- 21.30 h: Anna Ferrer
- 23.15 h: Mito y Comadre
Plaça Major de Nou Barris
- 13 h: Banda Simfònica Roquetes de Nou Barris + Filarmonica Volere è Potere
- 20.45 h: Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya (OBC)
Avenida de la Catedral
- 22 h: Sidonie
- 0 h: Son Rompe Pera
Antiga Fàbrica Estrella Damm
- 13.15 h: Ven'nus
- 14.15 h: Chica Acosta b2b Phran
- 16.30 h: Ultralone
- 17.40 h: Hadren
- 18.50 h: Hijas de Cassandra
- 20.15 h: Gregotechno
Platja del Bogatell
- 20 h: Mamá Dousha
- 21.05 h: Dr. Prats
- 22.45 h: Beret
- 0.15 h: The Tyets
- 1.45 h: Vicco
Avinguda Maria Cristina
- 21 h: Clase B
- 22.15 h: 31 FAM
- 23.45 h: Marlena
- 1.15 h: La La Love You
Parc de la Ciutadella
- 13 h: Juan Andrés Ospina + La Orquesta Efímera
- 22.30 h: Kokoshca
Fabra i Coats
- 17 h: Marta Garrett
- 17.50 h: Ölivias
- 18.40 h: ¡Damare!
- 19.30 h: Syd de Palma
- 20.20 h: INDAR
Plaça de Can Fabra
- 21.30 h: Bigwé
- 22.50 h: Carmen Xía
- 0.10 h: thelee
Domingo 28
Antiga Fàbrica Estrella Damm
- 13.15: St. Frances
- 14.15 h: Polyglot. muck b2b Miramizu + EYRA b2b Adrasha
- 16.30 h: Sofía
- 17.40 h: Gigi Ros
- 18.50 h: Ani in the Hall
- 20.15 h: Verde Prato
Jardins del Doctor Pla i armengol
- 12 h: Manchester Jazz Connection. ESMUC Band + RNCM Band
- Edu Aguirre desvela el motivo por el que cree que Lamine Yamal va a ganar el Balón de Oro: 'Le están dando bola
- El dardo de Lobo Carrasco al Balón de Oro de Ousmane Dembélé: 'No es tan genial como para sacarlo él solo
- ¿Quién debe ganar el Balón de Oro? Las voces de Movistar+ lo tienen claro
- Miguel Ricart rompe su silencio de 30 años y da una nueva versión del crimen de Alcàsser: 'He tomado la decisión de hablar porque quiero que esto se aclare
- Las cabañuelas de Jorge Rey advierten de lo que llega a España en los próximos días: 'Llegan tormentas torrenciales
- Dos mecánicos revelan la marca de coches del momento: 'Prácticamente no se rompen
- Cuánto cuesta el Balón de Oro: Este es el valor del trofeo y el metal real del que está hecho
- Un italiano revela por qué las resacas en España son distintas a las de otros países