Todos los escenarios de La Mercè 2025: conciertos y actividades

Barcelona vive esta semana su Fiesta Mayor y prepara numerosas actividades culturales y conciertos para la ocasión

La Mercè 2025 llega cargada de conciertos por toda Barcelona.

La Mercè 2025 llega cargada de conciertos por toda Barcelona. / SPORT

Pol Langa

Este miércoles 24 de septiembre Barcelona se prepara para la festividad de la Mercè, la Fiesta Mayor de la Ciudad Condal y de otras poblaciones cercanas.

Como cada año, el Ayuntamiento prepara una serie de actividades a partir de este martes y el fin de semana para conmemorar a una de las patronas de la capital, la Mare de Déu de la Mercè, juntamente con Santa Eulàlia.

Algunos de los actos más populares son los conciertos que se organizan por toda la urbe y que este año superan el centenar, de estilos tan variados como el pop, el jazz o la música urbana, con grupos como Ladilla Rusa o Lia Kali, y entidades de la talla de la Orquestra i Cor del Gran Teatre del Liceu, entre muchos otros.

Aunque existen muchos escenarios, los principales no cambian de ubicación y se encontrarán en la Avinguda Maria Cristina, la plaça Catalunya o la playa del Bogatell.

Martes 23 de septiembre

Plaça Catalunya

  • 9 h: concurso 'Sona9' + actuación de los ganadores del 2024, 'GAVINA.MP3' y final 2025, 'Bru, Cloe Riembau y Sodi
  • 23 h: Pussy Riot
  • 1 h: Ladilla Rusa

Moll de la fusta

  • 22.30 h: ASIA
  • 0 h: Lido Pimienta
  • 1:30 h: Kiddy Smile

Rambla de Raval

  • 21.30 h: compañía Les Solidàries
  • 23 h: The Ex
  • 0.30 h: Muqawama

Teatre Grec

  • 22 h: Tarta Relena
  • 0 h: Space Afrika

Jardins del Doctor Pla i armengol

  • 21 h: Extraño Weys Orquesta
  • 23.15 h: Porij

Plaça Major de Nou Barris

  • 20:45 h: Banda Municipal de Barcelona

Avinguda de la Catedral

  • 22.30 h: Rocío Márquez
  • 0 h: Niño de Elche

Miércoles 24

Plaça Catalunya

  • 17 h: Catalunya Freestyle

Jardins del Doctor Pla i armengol

  • 11.30 h: Liceo BLAM Collective
  • 13 h: Taller de Músicos XXL Collective
  • 19 h: Chaflán. Centro de Música y Escena del Raval

Plaça Major de Nou Barris

  • 20.45 h: Orquesta Sinfónica Voces + Maria

Avenida de la Catedral

  • 20 h: centenario de Antonio González Batista, 'El Pescailla'

Viernes 26

Plaça Catalunya

  • 20.30 h: Quizás Martes
  • 21.15 h: Samuel Nagati
  • 22.30 h: Canciones Escondidas. Anna Andreu + Mar Pujol + Ferran Palau
  • 0 h: Σtella
  • 1.30 h: SVSTO

Moll de la fusta

  • 22. 30: Tania
  • 0 h: Martha Da'ro
  • 1.30 h: Villano Antillano

Rambla de Raval

  • 21.30 h: Cabezadenego
  • 23 h: Dis Fig
  • 0.30 h: Children of Zeus

Teatre Grec

  • 21 h: 'Al Corazón de Marta Valdés'. Gema Corredera + Javier Colina Trío + Leonardo García + Martirio + Mayte Martín + Nelsa Barón + Raúl Rodríguez + Silvia Pérez Cruz
  • 23.30 h: Bongeziwe Mabandla

Jardins del Doctor Pla i armengol

  • 21 h: Maria Mazzotta
  • 23.15 h: Myriam Swanson

Plaça Major de Nou Barris

  • 20.45 h: Orquestra i Cor del Gran Teatre del Liceu

Avenida de la Catedral

  • 22 h: Chloe Slater
  • 0 h: Queralt Lahoz & Werkha 'BCNXMAN'

Platja del Bogatell

  • 21 h: Mushkaa
  • 23 h: Rigoberta Bandini
  • 1 h: Lia Kali

Avinguda Reina Maria Cristina

  • 20 h: Suu
  • 21.15 h: Buhos
  • 22.35 h: Ginestà
  • 0 h: Figa Flawas
  • 1.30 h: Triquell

Parc de la Ciutadella

  • 22.30 h: Son de Madera

Sábado 27

Plaça Catalunya

  • 22.30 h: Gazella
  • 0 h: Alvilda
  • 1.30 h: Biznaga

Moll de la fusta

  • 22.30 h: Elsas
  • 0 h: Merca Bae
  • 1.30 h: Safety Trance

Rambla de Raval

  • 21.30 h: Girls 96
  • 23 h: DJ Lycox
  • 0.30 h: Fidju Kitxora

Teatre Grec

  • 22 h: Maria Arnal
  • 23.30 h: Seward+artistas invitados

Jardins del Doctor Pla i armengol

  • 12 h: Escuelas de Música Jam Session. Big Band Jam + Jamnation
  • 21.30 h: Anna Ferrer
  • 23.15 h: Mito y Comadre

Plaça Major de Nou Barris

  • 13 h: Banda Simfònica Roquetes de Nou Barris + Filarmonica Volere è Potere
  • 20.45 h: Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya (OBC)

Avenida de la Catedral

  • 22 h: Sidonie
  • 0 h: Son Rompe Pera

Antiga Fàbrica Estrella Damm

  • 13.15 h: Ven'nus
  • 14.15 h: Chica Acosta b2b Phran
  • 16.30 h: Ultralone
  • 17.40 h: Hadren
  • 18.50 h: Hijas de Cassandra
  • 20.15 h: Gregotechno

Platja del Bogatell

  • 20 h: Mamá Dousha
  • 21.05 h: Dr. Prats
  • 22.45 h: Beret
  • 0.15 h: The Tyets
  • 1.45 h: Vicco

Avinguda Maria Cristina

  • 21 h: Clase B
  • 22.15 h: 31 FAM
  • 23.45 h: Marlena
  • 1.15 h: La La Love You

Parc de la Ciutadella

  • 13 h: Juan Andrés Ospina + La Orquesta Efímera
  • 22.30 h: Kokoshca

Fabra i Coats

  • 17 h: Marta Garrett
  • 17.50 h: Ölivias
  • 18.40 h: ¡Damare!
  • 19.30 h: Syd de Palma
  • 20.20 h: INDAR

Plaça de Can Fabra

  • 21.30 h: Bigwé
  • 22.50 h: Carmen Xía
  • 0.10 h: thelee

Domingo 28

Antiga Fàbrica Estrella Damm

  • 13.15: St. Frances
  • 14.15 h: Polyglot. muck b2b Miramizu + EYRA b2b Adrasha
  • 16.30 h: Sofía
  • 17.40 h: Gigi Ros
  • 18.50 h: Ani in the Hall
  • 20.15 h: Verde Prato

Jardins del Doctor Pla i armengol

  • 12 h: Manchester Jazz Connection. ESMUC Band + RNCM Band

