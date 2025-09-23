Todos los escenarios de La Mercè 2025: conciertos y actividades

Este miércoles 24 de septiembre Barcelona se prepara para la festividad de la Mercè, la Fiesta Mayor de la Ciudad Condal y de otras poblaciones cercanas.

Como cada año, el Ayuntamiento prepara una serie de actividades a partir de este martes y el fin de semana para conmemorar a una de las patronas de la capital, la Mare de Déu de la Mercè, juntamente con Santa Eulàlia.

Algunos de los actos más populares son los conciertos que se organizan por toda la urbe y que este año superan el centenar, de estilos tan variados como el pop, el jazz o la música urbana, con grupos como Ladilla Rusa o Lia Kali, y entidades de la talla de la Orquestra i Cor del Gran Teatre del Liceu, entre muchos otros.

Aunque existen muchos escenarios, los principales no cambian de ubicación y se encontrarán en la Avinguda Maria Cristina, la plaça Catalunya o la playa del Bogatell.

Martes 23 de septiembre

Plaça Catalunya

9 h: concurso 'Sona9' + actuación de los ganadores del 2024, 'GAVINA.MP3' y final 2025, 'Bru, Cloe Riembau y Sodi

23 h: Pussy Riot

1 h: Ladilla Rusa

Moll de la fusta

22.30 h: ASIA

0 h: Lido Pimienta

1:30 h: Kiddy Smile

Rambla de Raval

21.30 h: compañía Les Solidàries

23 h: The Ex

0.30 h: Muqawama

Teatre Grec

22 h: Tarta Relena

0 h: Space Afrika

Jardins del Doctor Pla i armengol

21 h: Extraño Weys Orquesta

23.15 h: Porij

Plaça Major de Nou Barris

20:45 h: Banda Municipal de Barcelona

Avinguda de la Catedral

22.30 h: Rocío Márquez

0 h: Niño de Elche

Miércoles 24

Plaça Catalunya

17 h: Catalunya Freestyle

Jardins del Doctor Pla i armengol

11.30 h: Liceo BLAM Collective

13 h: Taller de Músicos XXL Collective

19 h: Chaflán. Centro de Música y Escena del Raval

Plaça Major de Nou Barris

20.45 h: Orquesta Sinfónica Voces + Maria

Avenida de la Catedral

20 h: centenario de Antonio González Batista, 'El Pescailla'

Viernes 26

Plaça Catalunya

20.30 h: Quizás Martes

21.15 h: Samuel Nagati

22.30 h: Canciones Escondidas. Anna Andreu + Mar Pujol + Ferran Palau

0 h: Σtella

1.30 h: SVSTO

Moll de la fusta

22. 30: Tania

0 h: Martha Da'ro

1.30 h: Villano Antillano

Rambla de Raval

21.30 h: Cabezadenego

23 h: Dis Fig

0.30 h: Children of Zeus

Teatre Grec

21 h: 'Al Corazón de Marta Valdés'. Gema Corredera + Javier Colina Trío + Leonardo García + Martirio + Mayte Martín + Nelsa Barón + Raúl Rodríguez + Silvia Pérez Cruz

23.30 h: Bongeziwe Mabandla

Jardins del Doctor Pla i armengol

21 h: Maria Mazzotta

23.15 h: Myriam Swanson

Plaça Major de Nou Barris

20.45 h: Orquestra i Cor del Gran Teatre del Liceu

Avenida de la Catedral

22 h: Chloe Slater

0 h: Queralt Lahoz & Werkha 'BCNXMAN'

Platja del Bogatell

21 h: Mushkaa

23 h: Rigoberta Bandini

1 h: Lia Kali

Avinguda Reina Maria Cristina

20 h: Suu

21.15 h: Buhos

22.35 h: Ginestà

0 h: Figa Flawas

1.30 h: Triquell

Parc de la Ciutadella

22.30 h: Son de Madera

Sábado 27

Plaça Catalunya

22.30 h: Gazella

0 h: Alvilda

1.30 h: Biznaga

Moll de la fusta

22.30 h: Elsas

0 h: Merca Bae

1.30 h: Safety Trance

Rambla de Raval

21.30 h: Girls 96

23 h: DJ Lycox

0.30 h: Fidju Kitxora

Teatre Grec

22 h: Maria Arnal

23.30 h: Seward+artistas invitados

Jardins del Doctor Pla i armengol

12 h: Escuelas de Música Jam Session. Big Band Jam + Jamnation

21.30 h: Anna Ferrer

23.15 h: Mito y Comadre

Plaça Major de Nou Barris

13 h: Banda Simfònica Roquetes de Nou Barris + Filarmonica Volere è Potere

20.45 h: Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya (OBC)

Avenida de la Catedral

22 h: Sidonie

0 h: Son Rompe Pera

Antiga Fàbrica Estrella Damm

13.15 h: Ven'nus

14.15 h: Chica Acosta b2b Phran

16.30 h: Ultralone

17.40 h: Hadren

18.50 h: Hijas de Cassandra

20.15 h: Gregotechno

Platja del Bogatell

20 h: Mamá Dousha

21.05 h: Dr. Prats

22.45 h: Beret

0.15 h: The Tyets

1.45 h: Vicco

Avinguda Maria Cristina

21 h: Clase B

22.15 h: 31 FAM

23.45 h: Marlena

1.15 h: La La Love You

Parc de la Ciutadella

13 h: Juan Andrés Ospina + La Orquesta Efímera

22.30 h: Kokoshca

Fabra i Coats

17 h: Marta Garrett

17.50 h: Ölivias

18.40 h: ¡Damare!

19.30 h: Syd de Palma

20.20 h: INDAR

Plaça de Can Fabra

21.30 h: Bigwé

22.50 h: Carmen Xía

0.10 h: thelee

Domingo 28

Antiga Fàbrica Estrella Damm

13.15: St. Frances

14.15 h: Polyglot. muck b2b Miramizu + EYRA b2b Adrasha

16.30 h: Sofía

17.40 h: Gigi Ros

18.50 h: Ani in the Hall

20.15 h: Verde Prato

Jardins del Doctor Pla i armengol