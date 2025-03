¡Escándalo en los Mossos! Una escolta de Salvador Illa acusada de robar en una tienda de lujo en pleno paseo de Gràcia

Los Mossos d'Esquadra siempre están ahí para que la seguridad esté presente en Barcelona, pero también para la seguridad de algunos de los políticos de nuestro país. Uno de esos políticos es Salvador Illa, presidente de la Generalidad de Cataluña.

Pues bien, estos cuentan con un grupo de personas que hacen de escoltas, pero algo extraño ha ocurrido, pues los Mossos han tenido que tomar medidas contra uno de estos agentes del cuerpo.

Los hechos ocurrieron el pasado jueves, concretamente en un establecimiento de ropa en Barcelona. Dichos responsables en la tienda rápidamente llamaron a los Mossos, pues una de estas agentes había sido interceptada con una bolsa de ropa que contenía prendas pagadas y muchas otras sin pagar.

Tras esto ella aseguró que no era su intención, pues las prendas que no habían sido pagadas ella justifica que se trataba de un pequeño despiste. Dicha agente no fue detenida debido a que fue un hurto de menos de 400 €, por lo que únicamente será juzgada en un juicio rápido en este mes de marzo.