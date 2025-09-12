Escándalo en un instituto: Una profesora lleva 15 años de baja y cobrando el sueldo íntegro

La prensa alemana ha publicado un escándalo que ha conmocionado a la comunidad educativa de uno de los países europeos más avanzados a nivel de educación. Una profesora llevaba desde 2009 cobrando su sueldo íntegro pese a estar de baja médica, sin haber pasado ningún control.

Si tenemos en cuenta la tabla de salarios de esta profesión en Alemania, hablamos de un salario que se situaría entre los 5.000 y 6.000 euros. Como han transcurrido unos 16 años, en total más de 1 millón de euros que ha recibido estando de baja médica, una ausencia laboral justificada, que eso sí, requiere de controles médicos.

Ahora bien, ¿qué dice la normativa educativa alemana? Después de tres meses de baja, se debe realizar una revisión por un perito médico para valorar si el trabajador debe continuar de baja, o bien debe volver a su puesto laboral.

Sin embargo, en este caso no hubo tal prueba, nunca se llevó a cabo, y han transcurrido desde entonces más de 3 lustros. Y lo peor es que nadie hasta ahora se ha dado cuenta de la situación irregular en la que se encontraba la profesora.

En 2015, en el centro educativo en el que trabajaba la docente, entró un nuevo director al que no se le comunicó de la baja médica, razón por la que el entuerto se ha alargado todavía más en el tiempo: una empleada fantasma, como la llaman en la prensa alemana.

No sería hasta 2024 cuando se celebraría una auditoría interna en la que se produjo un nuevo cambio en dirección: entonces, sí se descubrió que la trabajadora llevaba de baja irregular desde hace 15 años, un fallo que era obligatorio resolver.

En ese momento, se sometió a un examen médico, algo a lo que la docente se opuso. Sin embargo, después de oponerse, la justicia le obligó a pasarlo. Y lo que es peor, se rumorea que pudo haber trabajado en una segunda profesión, naturópata, aunque después de tanto lío no va a tener que devolver el dinero percibido al tratarse de un problema a gran escala.