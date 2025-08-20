Escándalo en Hollywood: Bella Thorne acusa a este polémico actor de lesionarle los genitales en una grabación

El nombre de Bella Thorne ha estado ligado durante los últimos años a la polémica, saltando hace algún tiempo al cine para adultos como directora. Sin embargo, en esta ocasión la que fuese chica Disney ha roto el silencio para atacar con dureza a Mickey Rourke, actor con el que coincidió durante el rodaje de 'Girl' (2020).

Bella Thorne ha aprovechado que Mickey Rourke se encontraba participando en la versión británica de 'Big Brother Celebrity' para contar con todo lujo de detalles lo que pasó entre ella y el actor.

La intérprete asegura que su ex compañero de reparto tuvo hacia ella comportamientos inadecuados, abusivos y perturbadores durante el rodaje de varias escenas.

En una de esas secuencias, mientras ella estaba de rodillas con las manos atadas, Rourke tenía que simular un golpe con una lijadora de metal en la pierna. No fue un simulacro: golpeó en repetidas ocasiones su zona pélvica, provocando moretones y otras señales visibles.

"Una de las peores experiencias"

"Fue una de las peores experiencias que he tenido como actriz", asegura Bella Thorne, quien todavía tiene que convivir con las consecuencias emocionales de un rodaje traumático para ella.

Bella Thorne, la explosiva exchica Disney, anuncia que se casa / Google

Haciendo referencia a otro episodio, la actriz y directora de cine para adultos revela que Mickey Rourke solicitaba que ella acudiera sola a su tráiler para convencerlo de que terminase sus escenas, sin presencia del equipo. Ni siquiera producción o dirección podía estar presente.

Aunque Mickey Rourke se encontraba aislado en el reality, sus representantes no tardaron en responder a los ataques: "son acusaciones extremadamente graves. El señor Rourke niega rotundamente cualquier mala conducta intencional (...). Nunca fue informado de estas preocupaciones durante el rodaje y desconocía la incomodidad de Thorne hasta ahora".