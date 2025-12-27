Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Es noticia
Escándalo con El Gordo en Villamanín: El caos con los décimos que podría dejar a premiados sin cobrar

Un error de administración ha dado pie a una situación de crispación colectiva

MADRID, 22/12/2025.-Trabajadores de la administración Nº 246 de Madrid realizan declaraciones tras vender 16 series del 79.432, que ha sido el número agraciado con el Gordo del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, dotado con cuatro millones de euros por serie (400.000 euros por décimo), del que se han consignado 182 series en la provincia de León: 117 en La Bañeza, 50 en Villablino y 15 en La Pola de Gordón, que de haberse vendido supondrían 728 millones de euros.-EFE/ Fernando Villar

MADRID, 22/12/2025.-Trabajadores de la administración Nº 246 de Madrid realizan declaraciones tras vender 16 series del 79.432, que ha sido el número agraciado con el Gordo del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, dotado con cuatro millones de euros por serie (400.000 euros por décimo), del que se han consignado 182 series en la provincia de León: 117 en La Bañeza, 50 en Villablino y 15 en La Pola de Gordón, que de haberse vendido supondrían 728 millones de euros.-EFE/ Fernando Villar / FERNANDO VILLAR / EFE

Cristian Miguel Villa

La Lotería de Navidad 2025 dio a conocer los números ganadores de los premios más buscados de este año, con 'El Gordo' recayendo sobre la combinación 79.432. Sin embargo, aunque todo fue alegría de primeras, ahora han surgido problemas serios.

El premio de 'El Gordo', en peligro para algunos ganadores

Ha sido en la localidad de Villamanín (León) que la Comisión de Fiestas del municipio cometió un error tremendamente grave: vendieron más papeletas de participación de las que realmente se tenían décimos asociados. Y eso ha derivado en una disparidad de premios.

Aparentemente, desde el organismo olvidaron devolver un taco de 50 papeletas, lo que supone que ahora mismo hay 50 participaciones de décimo ganador que generarían unas cantidades de alrededor de 4 millones de euros.

Una persona muestra el décimo premiado con el Gordo de la Lotería de Navidad.

Una persona muestra el décimo premiado con el Gordo de la Lotería de Navidad. / EP

En teoría, a cada poseedor de una papeleta participante le corresponden nada más y nada menos que 80.000 euros. Sin embargo, ante el caos surgido por la gestión de la Comisión de Fiestas se desconoce ahora si todos los ganadores tendrán acceso a su premio.

Dada la situación, el ayuntamiento organizó una reunión de emergencia para intentar dar con una solución. La primera idea que se propuso fue que los ganadores con papeleta 'válida' cobraran menos de lo que debían recibir y se repartiera así también entre aquellos afectados por el error administrativo.

Pero esta proposición fue rápidamente rechazada, y se instó a que la propia Comisión de Fiestas asumiera íntegramente la responsabilidad de su error. De hecho, vecinos llegaron a amenazar con acción legal si no se alcanza una solución que satisfaga a las partes afectadas.

Los vecinos de Villamanín celebran el Gordo.

Los vecinos de Villamanín celebran el Gordo. / Borja Pérez/El Comercio

Asimismo, el consistorio podría afrontar multas dado que el hecho de vender más papeletas de las que se tienen asignadas se recoge bajo el concepto de 'reventa'. Y eso podría suponer la obligatoriedad de asumir mayores responsabilidades económicas.

En definitiva, aquello que debía ser una alegría absoluta para los agraciados de Villamanín, está suponiendo un tremendo dolor de cabeza para algunos. Veremos cómo se resuelve un escenario que podría tener serias consecuencias para el ayuntamiento.

