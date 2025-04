Escándalo en 'La que se avecina', Petra Martínez casi abandona la serie por el rechazo del público: "Me estaban poniendo verde"

Creo que hay pocas series a nivel nacional más reconocidas y queridas por todo el país como puede ser 'La que se avecina, una de las mejores series españolas humorísticas jamás creadas. Seguramente más de uno ha visto aunque sea un capítulo acompañado de una buena carcajada.

En dicha serie hemos contado con un montón de actores que interpretaban a grandes personajes que hoy en día siguen apareciendo y que son realmente queridos por un montón de personas amantes de una de las mejores series españolas.

Seguramente conozcáis a Petra Martínez, mejor conocida en la serie como 'Doña Fina', un personaje que nos ha dejado con un montón de grandes momentos graciosos durante toda la serie a lo largo de sus años.

Recientemente dicha actriz realizó una entrevista donde comentaba lo que pasó una vez que aterrizó en la serie, dejándonos con unas respuestas interesantes, siendo una de ellas que lleva 9 temporadas en la serie, algo increíble.

Sin embargo, ahora llega una de las preguntas más interesantes de dicha charla: "Es verdad que cuando llegaste tuviste cierto conflicto quizá con el público, que es verdad que a veces no te acepta porque está acostumbrado a ver a ciertos actores y cuando viene un personaje nuevo que lo rompe todo... ¿Te costó un poco, no?"

A lo que Petra respondió con lo siguiente: "Sí. Me dijo alguien que en las redes, que yo no tenía ni redes ni Instagram ni narices, pero me dijo: ‘te están poniendo verde’. Entonces yo fui a Alberto Caballero y le dije ‘Alberto, me voy’".

"Me voy porque voy a jorobar la serie y que yo no quiero que esto se vaya al... que me voy". Es decir, estuvo a nada de no participar en la serie debido a los comentarios que estaba recibiendo por primera vez, algo que obviamente pasó de largo.

Petra decidió finalmente quedarse hasta hoy en día, donde tras 9 temporadas la seguimos teniendo de forma habitual en la serie, siendo ahora un personaje realmente querido.