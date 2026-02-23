La escalofriante llamada de 'El Mencho' a un jefe policial que demuestra su terrorífica influencia: "Te voy a partir la madre a ti y a toda tu bola de perros"

El domingo 22 de febrero el ejército mexicano abatió el capo del narcotráfico, Nemesio Oseguera, mejor conocido como 'El Mencho', considerado el último de los grandes jefes de la mafia, tras la detención de 'El Chapo' y 'Mayo' Zambada.

Líder del cartel Jalisco Nueva Generación, su cabeza tenía un cartel de 'se busca' con 15 millones de dólares de recompensa para el que diera con el paradero del encargado del movimiento de drogas como la cocaína, la heroína, la metanfetamina y el fentanilo, pero también causante de extorsión, tráfico de migrantes, robo de petróleo y minerales y tráfico de armas.

Integrantes del Cuerpo de Bomberos de Guadalajara intentan apagar un vehículo incendiado este domingo, en Guadalajara (México). EFE/ Francisco Guasco / ·

Tras la muerte de 'El Mencho' el país se sumió en una espiral de violencia que ha dejado numerosos incidentes en 20 estados del país centroamericano, cuando solamente faltan cuatro meses para que de inicio el Mundial de fútbol y se convierta en el epicentro de la atención mediática en todo el mundo, junto con Canadá y Estados Unidos, otro de los focos de problemas sociales más evidentes durante los últimos meses.

Un audio que demuestra la influencia sobre las autoridades mexicanas

La operación se llevó a cabo conjuntamente entre las autoridades mexicanas y la inteligencia norteamericana en la intentona del presidente Donald Trump de terminar con la entrada de narcóticos a su nación, en especial de fentanilo, una de las mayores epidemias que arrasan las calles de muchas ciudades.

El capo de la droga, 'El Mencho', con su hijo. / Tribunal de Distrito de Estados Unidos, Distrito de Columbia.

Ahora, con la noticia de la muerte del capo, se ha viralizado un audio especialmente crudo en el que 'El Mencho' demuestra su influencia sobre el cuerpo policial mexicano y que parece sacado de la ficción de Netflix, 'Narcos'. Se trata de un audio de hace cerca de una década, cuando el jefe mafioso tenía unos 49 años y solamente se conocía una foto de Oseguera ya que trataba de ocultarse todo lo posible del ojo público, algo que habría sido nefasto tanto para sus negocios, como para su propia vida, como se ha demostrado este fin de semana.

El receptor es un jefe de la policía en el estado de Jalisco, y se puede escuchar cómo el narco trata de amedrentar, con éxito, la intensificación de las operaciones policiales que parecían estarle afectando en su negocio: "Mira bien, hijo de tu puta madre. Soy 'Mencho'", señala el jefe de la droga mexicano.

Las indicaciones eran claras, "relaja a tu gente", comentaba, a menos que el líder policial no le temiera a sufrir consecuencias en sus propias carnes, así como en las de su operativo: "Si no, te voy a partir tu madre a ti y a toda tu bola de perros, te tengo identificados a 30 'güeyes'. Hasta a tus perros te voy a matar si no te relajas", amenaza.

Ante una conversación así, el jefe policial confirma que relajará a los suyos, "ahorita los bajo", aunque el capo se asegura de que acceda a su petición: "O tú eres el primero que vas a marchar por ellos", comenta. Tras confirmar que se había captado su mensaje, 'El Mencho' baja el tono e incluso pide disculpas a su interlocutor por "las malas palabras" y señalan el respeto mutuo entre los dos.

Este audio demuestra el poder de los carteles de la droga todavía hoy en día, mucho más allá de las historias de los capos colombianos de los 80 y 90, como Pablo Escobar o el propio 'Chapo' Guzmán, y cómo las autoridades tienen las manos atadas ante la actitud sanguinaria de estas organizaciones.