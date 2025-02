Escaleto regresa a 'Ni que fuéramos' y revela que padece cáncer: "De momento estoy recuperado"

Tras finalizar una etapa en Telecinco al frente de 'Sálvame', algunos de sus protagonistas cambiaron de cadena ante la decisión de dar un giro en los contenidos de Mediaset por una crisis de audiencia. El programa de chismes se convirtió en 'Ni que fuéramos shhh' y Canal Quickie, su nueva casa, aunque los rostros seguían siendo los de siempre: María Patiño, Belén Esteban, Kiko Matamoros...

Uno de los nombres que también cambió de programa fue el de la persona que manejaba el programa durante la publicidad, que también era redactor, César Toral, mejor conocido como 'Escaleto'. Su función en el nuevo programa era la de interactuar con la gente que seguía el formato a través de las redes sociales, pero un día se ausentó de su puesto y no se volvió a saber nada más de él, hasta ahora.

Escaleto sufre cáncer de testículos

Hoy, 20 de febrero, se ha publicado la entrevista exclusiva con el colaborador en la edición del programa del día y ha revelado el verdadero motivo por el que se apartó de las cámaras, cuando es uno de los personajes más queridos por la audiencia: sufre cáncer de testículos, según apunta el medio Formula TV.

"No he tenido un hijo por gestación subrogada, no me ha secuestrado Javi de Hoyos, no me han echado. Nada de eso ha pasado. Lo que ha pasado es algo mucho más simple, mucho más llano. Lo que ha pasado es algo que tiene seis letras, que es cáncer. Del cual hoy puedo decir que estoy, de momento, recuperado", comentaba 'Escaleto'. En relación con el tema del periodista Javier de Hoyos, se había bromeado que el cántabro le habría secuestrado por ocupar su puesto, pues había ejercido esta función con anterioridad.

Respecto al proceso de recuperación, ha comentado que "ha ido muy bien porque estaba muy localizado" y que desde un inicio le comentaron que las perspectivas de que pudiera superar el cáncer eran buenas, aunque ha tenido que someterse a sesiones de quimioterapia y apartarse de sus responsabilidades laborales.