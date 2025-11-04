Los dos errores que te impiden ahorrar bien sin saberlo, según una experta en finanzas

Laura Encina, experta en finanzas personales, ha señalado a través de sus redes sociales dos fallos clave que dificultan el ahorro, ofreciendo soluciones para mejorar la salud financiera y alcanzar objetivos.

El ahorro consciente y planificado es fundamental para lograr estabilidad económica, pero muchas personas cometen errores que limitan su capacidad de crecer financieramente. Encina ha destacado dos hábitos que, según su experiencia, resultan contraproducentes.

El error de ahorrar sin objetivos claros

El primer fallo que señala Encina es "ahorrar sin objetivos". Muchas personas acumulan dinero en una cuenta corriente sin una motivación o proyecto concreto. La experta considera esta práctica un "error tremendo" ya que carece de dirección y dificulta la planificación financiera efectiva.

Como solución, aconseja dividir el ahorro en “huchas” o compartimentos adaptados a diferentes metas, lo que facilita la motivación y permite elegir mejor productos financieros adecuados para cada propósito. De este modo, se consigue llegar a las metas "antes y de la mejor forma posible" y con mayor control.

Trabajar la mentalidad

El segundo aspecto fundamental para Encina es la mentalidad con la que se gestiona el dinero. Plantea una pregunta directa para hacer reflexionar: "¿Prefieres trabajar tu mentalidad y ser la persona que quieres ser o renunciar a tus sueños?".

Apunta que muchas personas optan por lo segundo, renunciando a sus aspiraciones financieras. Sin embargo, quienes adoptan un cambio de mentalidad tienen la oportunidad de mejorar su salud financiera, optimizando todos los aspectos de sus finanzas personales, desde las grandes inversiones hasta los gastos diarios.

La especialista recomienda a sus seguidores adoptar este cambio pensando en el ahorro inteligente y en el control de gastos, que se puede aplicar, por ejemplo, en las facturas comunes de la luz o el gas.