ECONOMÍA
Los dos errores que te impiden ahorrar bien sin saberlo, según una experta en finanzas
Una experta en finanzas personales alerta sobre el error común de dejar el dinero inmóvil en la cuenta corriente.
Laura Encina, experta en finanzas personales, ha señalado a través de sus redes sociales dos fallos clave que dificultan el ahorro, ofreciendo soluciones para mejorar la salud financiera y alcanzar objetivos.
El ahorro consciente y planificado es fundamental para lograr estabilidad económica, pero muchas personas cometen errores que limitan su capacidad de crecer financieramente. Encina ha destacado dos hábitos que, según su experiencia, resultan contraproducentes.
El error de ahorrar sin objetivos claros
El primer fallo que señala Encina es "ahorrar sin objetivos". Muchas personas acumulan dinero en una cuenta corriente sin una motivación o proyecto concreto. La experta considera esta práctica un "error tremendo" ya que carece de dirección y dificulta la planificación financiera efectiva.
Como solución, aconseja dividir el ahorro en “huchas” o compartimentos adaptados a diferentes metas, lo que facilita la motivación y permite elegir mejor productos financieros adecuados para cada propósito. De este modo, se consigue llegar a las metas "antes y de la mejor forma posible" y con mayor control.
Trabajar la mentalidad
El segundo aspecto fundamental para Encina es la mentalidad con la que se gestiona el dinero. Plantea una pregunta directa para hacer reflexionar: "¿Prefieres trabajar tu mentalidad y ser la persona que quieres ser o renunciar a tus sueños?".
Apunta que muchas personas optan por lo segundo, renunciando a sus aspiraciones financieras. Sin embargo, quienes adoptan un cambio de mentalidad tienen la oportunidad de mejorar su salud financiera, optimizando todos los aspectos de sus finanzas personales, desde las grandes inversiones hasta los gastos diarios.
La especialista recomienda a sus seguidores adoptar este cambio pensando en el ahorro inteligente y en el control de gastos, que se puede aplicar, por ejemplo, en las facturas comunes de la luz o el gas.
- Pillan a Nicki Nicole con un influencer argentino tras su ruptura con Lamine Yamal
- Así es la vida privada de Carlos Mazón: Dimite el presidente valenciano de la DANA que casi va a 'Eurovisión'
- El BOE lo confirma: el recorte en las nóminas de hasta 95 euros menos que entrará en vigor el 1 de enero
- Barcelona y su área metropolitana recibirá una alerta de Protección Civil en el móvil hoy: Esta es la hora y el motivo
- Confirmado por el Estatuto de los Trabajadores: tu empresa no puede negarte este derecho si trabajas 6 horas seguidas
- Tienes derecho a 4 días libres pagados por ley: el artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores lo confirma
- ¿Quién es la esposa de Carlos Mazón? La discreta primera dama de la Comunitat Valenciana
- Un experto en trabajo desvela el trabajo mejor pagado de España: 'Un electricista gana más de 2.500€ y sin límite de edad