Un error con Photoshop viraliza la última fotografía de una famosa influencer

Todos conocemos a Verdeliss como aquella influencer que se ha hecho popular por publicar contenido familiar. Sin embargo, en esta ocasión la creadora de contenido se ha viralizado por un garrafal error con el Photoshop que ha provocado que Verdeliss apareciera en dos de las imágenes con seis dedos en una de sus manos.

Todo ocurrió cuando la navarra, que cuenta con cientos de miles de seguidores en Instagram, publicó una galería de fotografías para felicitar el cumpleaños de su hija Irati. Sin embargo, el fallo no pasó desapercibido porque varios usuarios han denunciado a través de X que la influencer contaba con seis dedos en una de sus manos, en dos de las imágenes:

"Verdeliss, no me salen las cuentas", escribió Malbert en su perfil de X, otro creador de contenido polémico que no dudó en señalar públicamente el mal uso del Photoshop que hizo la navarra.

Rápidamente, Verdeliss salió al paso de las críticas y justificó el error: "Cuando pides a la IA de Lightroom que te quite personas, ¡y a cambio te suma dedos! Keep calm, que no soy reptiliana". Al menos la influencer se lo tomó con humor y no dudó en bromear.

A pesar del incidente, la influencer sigue compartiendo su día a día con su marido Aritz Seminario y sus ocho hijos, por lo que nada ni nadie va a frenarla de seguir publicando imágenes de su familia como ha venido haciendo hasta la fecha.