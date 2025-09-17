El error que casi todos los dueños cometen con sus cachorros y causa problemas de conducta

Tener un perro en casa puede parecer una tarea simple, pero al mismo tiempo implica una gran responsabilidad sobre su bienestar y desarrollo. Los animales necesitan cuidados especiales que no todos somos capaces de darles, es por ello que Alberto Sanz, adiestrador canino con una cuenta de Instagram muy popular, ha compartido la clave para que tu perro pueda socializar sin generar traumas.

El experto asegura que la socialización es fundamental, pero no todos los métodos que se dicen son igual de beneficiosos: "lo peor que puedes hacer con tu perro cuando es cachorro es llevarlo a un parque de perros donde todos los que hay están desequilibrados", explica el especialista.

Según la propia experiencia de Alberto Sanz, la mayoría de perros que llegan con problemas de comportamiento a su empresa han sido expuestos muy pronto a estos entornos en los que se producen interacciones poco controladas, en algunos casos con perros inestables.

¿Cuáles son entonces los pasos a seguir para que tu perro pueda socializar cuando es todavía un cachorro sin generar traumas ni problemas de comportamiento?

Seleccionar perros equilibrados, con carácter estable, reduciendo el riesgo de tneer experiencias negativas y permitiendo que el cachorro aprenda a comportarse. Fortalecer el vínculo con el dueño, enseñar al perro que estar con su cuidador es la mejor opción. Controlar el entorno, evitando lugares en los que haya perros impredecibles o agresivos.

El trabajo de un adiestrador es complejo, pero es uno de los mejores profesionales para que tu perro pueda aprender a deshacerse de un mal comportamiento. Una socialización mal gestionada puede generar inseguridades y problemas de conducta a largo plazo que acaben por dinamitar la convivencia en casa.