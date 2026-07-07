El error que puede costar una pensión: un jubilado deberá devolver casi 50.000 euros por superar el límite

Un jubilado de Logroño se ha visto obligado a devolver casi 50.000 euros tras superar el límite de ingresos compatible con su pensión y mantener una actividad laboral que la normativa consideraba incompatible. El caso, confirmado por sentencia judicial, recuerda que no todo trabajo puede compaginarse con la jubilación y que un descuido puede derivar en una reclamación de esta magnitud.

Qué ha pasado exactamente

El pensionista siguió trabajando después de jubilarse y se dio de alta como autónomo mientras cobraba su pensión. La Administración detectó esa situación y consideró que había percibido la prestación de forma indebida durante varios años, porque su actividad era incompatible con el tipo de pensión que estaba recibiendo.

El resultado fue doble: retirada de la pensión y reclamación de las cantidades ya cobradas. El importe reclamado es de 46.837 euros y en algunos casos similares ha llegado a rozar los 60.000 euros cuando se acumulan varios ejercicios. El jubilado recurrió la reclamación, pero el tribunal dio la razón a la Administración y confirmó que debía reintegrar el dinero.

Un jubilado calcula su pensión / Pexels

Por qué es incompatible

La normativa no permite cobrar ciertas pensiones de jubilación y, al mismo tiempo, estar dado de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos o en otro régimen público de la Seguridad Social por cuenta propia o ajena. En esos supuestos, la ley entiende que la pensión cubre la situación de inactividad laboral, así que si se trabaja de forma regular, la prestación debe suspenderse o no debería haberse concedido en esas condiciones.

Por tanto, este caso nos deja con varias enseñanzas: antes de iniciar cualquier actividad remunerada tras la jubilación, conviene comprobar si es compatible con la pensión que se cobra. Un alta de autónomo, aunque sea para una actividad pequeña o temporal, puede activar una revisión y derivar en una reclamación de miles de euros si no se ajusta a la norma.

No basta con pensar que "es algo puntual", porque la incompatibilidad se valora en función del régimen de cotización y del tipo de pensión. Casos parecidos han obligado a otros jubilados a devolver importes muy elevados por trabajar sin informar a la Seguridad Social o por no comunicar cambios que afectaban a sus derechos.

Incluso cuando no hay mala fe, la Administración puede reclamar el reintegro si considera que se ha cobrado de más. Por eso es tan importante revisar la compatibilidad antes de dar cualquier paso.