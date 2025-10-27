Error común: por qué la Seguridad Social puede negarte la jubilación aunque tengas 65 años

Muchas personas están deseando alcanzar la edad ordinaria de jubilación para poder desconectar del trabajo y comenzar una nueva etapa en sus vidas. Sin embargo, algunas acaban descubriendo que cumplir los 65 años no garantiza el acceso automático a la jubilación completa.

La Seguridad Social, en este sentido, ha recordado que la concesión de una pensión contributiva depende no solo de la edad, también de los años cotizados. Un requisito que acaba marcando la diferencia entre jubilarse o ver rechazada la solicitud.

El organismo lo tiene claro y por eso comparte este dato: para poder jubilarte a los 65 años en 2025 debes haber cotizado como mínimo 38 años y 3 meses. Si no alcanzas ese tiempo mínimo, hay que esperar hasta los 66 años y 8 meses para acceder a la pensión ordinaria.

De esta forma, un trabajador con 36 años y 5 meses cotizados no podrá jubilarse a los 65 años pese a haber alcanzado esa edad porque no ha alcanzado el periodo de cotización mínimo establecido para ello.

¿Cuáles son los 3 requisitos del INSS para acceder a la jubilación?

Aunque parezca lo contrario, es un matiz poco conocido que en muchos casos explica que se nieguen jubilaciones ordinarias por parte de la Seguridad Social. Cumplir todos los requisitos al mismo tiempo es fundamental:

Alcanzar la edad legal según los años cotizados. Haber trabajado y cotizado un mínimo de 15 años. Haber cotizado al menos 2 años dentro de los últimos 15 antes de solicitar la pensión.

En el momento en el que una persona incumpla alguno de los 3 puntos, la Seguridad Social acabará denegando la jubilación a los 65 años, y habrá que esperar a la edad de jubilación correspondiente, situada en 2025 en los 66 años y 8 meses.