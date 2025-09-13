El error más común que cometen los dueños de perros, según un adiestrador canino

Alberto Sanz, adiestrador canino, ha comentado a través de sus redes sociales que una buena parte de los problemas de conducta en perros están asociados a un error común que muchos de sus dueños cometen: llevarlos desde cachorros a parques caninos o "pipicáns".

El experto comenta que llevar a los cachorros a estos parques caninos, con muchos perros desequilibrados o con problemas de conducta, provocan que la socialización de nuestro animal no esté bien gestionada, y eso pueda derivar en problemas a largo plazo, como inseguridades o comportamientos problemáticos.

La socialización en los perros es fundamental para su desarrollo emocional y conductual, pero debe hacerse con criterio y en un entorno controlado. En estos "pipicáns" o parques caninos, puede que el resto de perros afecten de forma negativa a un cachorro.

Por ello, según indica Sanz, lo importante es que los cachorros interactúen con otros perros que estén equilibrados y que presenten una buena conducta, ya que eso provoca que ellos mismos aprendan cuáles son los comportamientos correctos.

Otro aspecto fundamental para que el perro tenga un buen comportamiento tiene que ver con el vínculo con su dueño, ya que tiene que confiar plenamente en sus decisiones y considerar que estar con él siempre es lo mejor, más allá de cualquier otra cosa.

Por tanto, la recomendación del experto es que se evite llevar a los perros a entornos donde no estemos seguros de que el comportamiento de otros perros vaya a ser correcto, o incluso agresivo. Esto podría afectar a su desarrollo y a su comportamiento en el futuro.

En resumen, Alberto Sanz recomienda que la socialización de nuestro cachorro se realice de forma segura, efectiva y supervisada, priorizando el entorno y no la cantidad de interacciones que pueda haber, por ejemplo, dentro de uno de los parques caninos.