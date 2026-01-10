El error que cometemos con el primer café del día según el cardiólogo Aurelio Rojas

¿Tomarse un café nada más despertarse por la mañana es lo mejor para tartar de despertarnos? ¿Es realmente un estímulo? El cardiólogo Aurelio Rojas, a través de sus redes sociales, ha comentado que este hábito matutino podría no ser tan efectivo como muchos piensan.

El café matutino que te deja sin subidón

El cardiólogo habla sobre el consumo de café inmediatamente después de despertarnos, cuando el cuerpo activa su pico natural de cortisol, la hormona que impulsa la energía, la atención y el equilibrio cardiovascular de forma autónoma.

Este "despertar cortisolérgico" ocurre en los primeros 30-60 minutos y actúa como un motor interno, pero la cafeína durante ese período se solapa con él, anulando gran parte de su impacto y generando menos activación real de la que los consumidores habituales suelen pensar.

Por tanto, si la intención con el primer café del día es estimular nuestro cuerpo lo mejor es consumirlo en el momento óptimo esperando entre 60 y 90 minutos tras levantarnos, lo que maximiza sus beneficios sin interferir en el ritmo hormonal, según estudios citados por Rojas sobre salud cardiovascular.

En redes y consultas médicas, los expertos destacan que este retraso evita la acumulación de tolerancia, palpitaciones en sensibles al estrés y alteraciones en el reloj biológico, haciendo que cada sorbo posterior "rinda" más. Personas con ansiedad o ritmos irregulares notan menos nerviosismo al ajustar este horario.

Para probarlo, espera una hora o una hora y media antes del primer café de la mañana, y deberías notar un estímulo mayor que al hacerlo justo antes. Y no olvides consultar con un profesional si notas síntomas como taquicardias, y valora tu contexto personal de sueño y estrés para optimizar los resultados de la cafeína.

Este hábito con el café demuestra que un simple cambio en nuestro tiempo puede transformar un ritual cotidiano en una estrategia que nos proporcione una mayor vitalidad... si eres de esos que es incapaz de despertarse sin el primer café de la mañana.