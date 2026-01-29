El error que cometemos al hacer la compra en el supermercado y que dispara el gasto sin darnos cuenta

Muchos consumidores salen del supermercado con la sensación de haber gastado más de lo previsto sin saber muy bien por qué. Más allá de la subida de precios, existe un error muy común que influye directamente en el importe final de la compra: no planificar antes de entrar al supermercado.

Así lo ha explicado recientemente el influencer financiero Gabriel García en uno de sus últimos vídeos, una publicación que se ha viralizado en redes sociales después de compartir varios consejos para ahorrar en la cesta de la compra.

Según señala, uno de los fallos más habituales es acudir a comprar sin una lista clara de productos, algo que acaba favoreciendo las compras impulsivas y la adquisición de aquellos productos que después consideramos innecesarios.

Cuando el consumidor improvisa, resulta mucho más vulnerable a las estrategias comerciales del supermercado. Promociones llamativas, productos colocados de forma estrategia o simples antojos que acaban aumentando el gasto de la cesta de la compra sin que seamos muy conscientes.

El creador de contenido lo advierte de forma clara y directa: "si no sabes exactamente qué necesitas, es muy fácil terminar comprando cosas que no estaban previstas".

No te fíes de la disposición de los productos en supermercados

Otro factor que pasa muy desapercibido es la disposición de productos en estanterías. García explica que los artículos situados a la altura de los ojos suelen ser los más caros, ya que están colocados para captar la atención del cliente. Sin embargo, los productos más económicos se encuentran, o bien en estantes superiores, o bien en inferiores, con el objetivo de que no les prestemos atención.

Y por supuesto, hay que elegir muy bien el momento para hacer la compra: en determinados días y franjas horarias, los supermercados ajustan precios, sobre todo en productos frescos que necesitan rotación rápida. Un ejemplo son los sábados por la tarde, en carne y pescado que no aguanta hasta el lunes.