Este error puede arruinar tu pensión de jubilación: cómo evitar perder miles de euros

Alejandro Fernández, experto en finanzas, ha acudido a sus redes sociales para advertir a las personas que desconocen cómo se calcula la pensión de jubilación en España, porque puede llevar a que esta se reduzca en miles de euros, especialmente por algunas lagunas de cotización.

Lo que debes saber

La pensión de jubilación en España se calcula en base a la media de las bases de cotización de los últimos 25 años, es decir, 300 meses. Cuando hay períodos sin cotizar durante ese tiempo, la Seguridad Social rellena esos huecos con la base mínima o con un 50% de esta si se superan los 48 meses.

Esta acción es la que puede reducir drásticamente la cuantía de la pensión, y puede afectar especialmente a los autónomos, puesto que estos huecos en los que no hay beneficios no se rellenan y se cuentan como cero. Por ello, este experto recomienda planificar la jubilación.

Si planeamos la jubilación con antelación, podemos evitar estas lagunas, sobre todo en los últimos años, evitando que estos "huecos rellenados" por la propia Seguridad Social puedan hacer que se pierdan miles de euros en la pensión por jubilación.

Además, Fernández también recomienda pedir cita en la Seguridad Social para solicitar cálculos personalizados que consideren todos los factores que pueden variar la cuantía de la pensión por jubilación, como podrían ser los complementos de maternidad.

Por tanto, de forma resumida, debes tener en cuenta que la pensión de jubilación se calcula con la media de las bases de cotización de los últimos 25 años, y si en ese período no ha habido ninguna actividad, esos huecos se rellenan con la base mínima. Pasados 48 meses, se rellenan con el 50% de esa base mínima.

Planificar la jubilación es la mejor opción, y siendo autónomo hay que tener especial cuidado con estos momentos en los que no se facture en los 300 últimos meses, ya que la Seguridad Social los contabilizará como cero.