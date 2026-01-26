Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Así es el 'error del abrigo': un experto lo explica y cómo puede quitarte la incapacidad permanente

El abogado Pablo Ródenas explica que pequeños gestos cotidianos podrían hacer que pierdas la incapacidad permanente

Pablo Ródenas, abogado experto en derecho sucesorio reconocido por su presencia en medios y redes sociales

Pablo Ródenas, abogado experto en derecho sucesorio reconocido por su presencia en medios y redes sociales

Claudio Torres

Muchas personas solicitan acceder a una pensión por incapacidad cuando sufren de alguna enfermedad o dolencia que les impide realizar un trabajo laboral con normalidad. Por supuesto, esto no es algo que se dé a la ligera, sino que los beneficiarios deben pasar previamente por un tribunal médico que valorará si tienen el derecho a percibir el grado de incapacidad que le toque a la persona. El máximo grado es la incapacidad permanente.

Sin embargo, hay que tener mucho cuidado porque, incluso aunque no estés mintiendo, los pequeños gestos pueden contradecir lo que digas en ante el tribunal, lo que provocaría que pierdas directamente y en pocos segundos el acceso a la pensión por incapacidad permanente. Asó lo ha explicado Pablo Ródenas, abogado experto en incapacidad permanente.

Concretamente, ha hablado de lo que él llama "el error del abrigo". "Hay un error tontísimo que tira por tierra muchas incapacidades y casi nadie lo ve venir", comienza. "Entras al tribunal médico, explicas que tienes una lesión grave en el hombro, que no puede levantar el brazo, que el dolor es constante. El informe cuadra, tu relato también. Termina la cita y sin pensar te pones el abrigo levantando los dos brazos con total normalidad y ahí se acabó todo".

Noticias relacionadas

El abogado explica que da igual lo que hayas dicho antes sobre las dolencias que tengas, ya que este gesto puede tirar por la borda declaraciones que tengan relación con limitaciones de hombro, cervical o espalda. Este pequeño error del abrigo "puede contradecir una limitación de hombro, cervical o espalda, y convertirse en argumento técnico para denegar una incapacidad permanente", concluye Ródenas.

