Eros rompe a llorar en 'La isla de las tentaciones' y el motivo sorprende a la audiencia

La pareja de Bayan y Eros está dando mucho que hablar en 'La isla de las tentaciones'. La primera rompía a llorar al ver a su pareja besarse con Érika, pero después hacía lo propio con Rubén Torres, ex participante de 'Supervivientes'. A pesar de caer en la tentación, ambos han mostrado indignación al ver las imágenes del otro.

De hecho, Eros no daba crédito al ver por primera vez como Bayan se besaba con Rubén Torres, en lugar de Borja. "Claro que sí, la semana pasada con uno y ahora con otro", comenzaba su reacción. "Dijo que Torres no le gustaba porque era rubio. Estaba más tranquilo viendo las imágenes con Borja porque decía que era atracción física, me preocupa más que tenga una conexión. Aunque supuestamente a Bayan no le gustan los rubios, pero aquí van cambiando de la noche a la mañana".

Después, las imágenes seguían su curso y el acercamiento entre Bayan y Torres era mayor, acabando con un beso apasionado en las hamacas de la piscina. "Qué rápido ha caído. ¡Toma, toma, bravo! Se han cambiado los roles, son ellas las que van a tentar a los solteros. Más cachondos que una gata en celo. De la noche a la mañana", comentaba el concursante.

Eros compartía su indignación con Sandra Barneda: "Luego es a mí al que se trata de infiel de mujeriego, de calentón... De la noche a la mañana se pasan los límites y se comen la boca. Estoy flipando, Sandra. Más abajo no se me puede haber caído". No obstante, lo que ha sucedido a continuación ha sorprendido a los espectadores.

Aunque Eros estaba visiblemente indignado con lo que estaba haciendo su pareja, ha sido una discusión con Érika lo que ha hecho romper a llorar al concursante: "Estas discusiones me recuerdan a cuando estaba con ella y no me gusta, no me gusta".

Ha sido esta reacción la que ha desconcertado a la audiencia, especialmente en redes sociales: "¿Eros llora por la tentadora más que por su novia?", o "Eros es un manipulador de manual: Montoya le dice que la tentadora pasa porque le resulta raro que no llore por su novio. Eros procede a llorarle a la tentadora en la habitación para que le vuelva a besar la otra", fueron algunos de los comentarios de los usuarios de X.