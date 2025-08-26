Eros Ramazzotti se prepara para su gira con el lanzamiento de su nuevo sencillo 'Mi día preferido'

Tres años después de su disco más reciente y tras anunciar el viaje musical 'UNA HISTORIA IMPORTANTE WORLD TOUR', Eros Ramazzotti estrenó el pasado viernes 22 de agosto su nuevo sencillo 'Mi día preferido' ( 'Il mio giorno preferito').

Este está disponible en todas las plataformas digitales y en rotación radiofónica en Italia y en todo el mundo para Sony Music Italy bajo licencia de Eventim Live International.

Escrito por Eros Ramazzotti, Edoardo D’Erme, Tommaso Paradiso, CanovA, Antonio Cirigliano y producido por CanovA - en versión italiana y española - Mi día preferido es una canción pop de espíritu contemporáneo que confirma, una vez más, la capacidad de Eros para renovarse. Entre la soledad y el deseo de evasión, el sencillo es un renacimiento emocional que transforma lo ordinario en algo especial, hablando al corazón sin perder el contacto con el presente.

El videoclip está dirigido por Giacomo Triglia y es un mosaico de rostros, gestos y miradas que cuentan la música de Eros a través de un entramado de emociones diversas vividas mientras la música fluye en los auriculares. Cada uno inmerso en su propio silencio y en su propia historia, y sin embargo, parte de una misma respiración.

Con motivo del estreno del nuevo sencillo, Eros Ramazzotti ha lanzado un exclusivo concurso mundial, a través del presave de la canción, que permitirá al ganador participar en el Word Tour Gala Première que tendrá lugar el 17 de octubre en el Ziggo Dome de Amsterdam.

La extraordinaria respuesta del público no deja lugar a dudas: con más de 80 millones de discos vendidos y 5 mil millones de reproducciones a nivel mundial, Eros Ramazzotti sigue sorprendiendo con la fuerza y la energía de más de 40 años de éxitos internacionales.

La gira, producida y distribuida por Friends & Partners-Eventim y Radiorama, comenzará oficialmente el 14 de febrero de 2026 en el Accor Arena de París y recorrerá 30 países en cuatro etapas: Italia, Europa, Norteamérica y Canadá, y Latinoamérica. Un tour con un único destino: el corazón de su público, en cualquier parte del mundo.

España será una cita ineludible y muy esperada dentro de 'UNA HISTORIA IMPORTANTE WORLD TOUR', con dos fechas confirmadas en dos grandes arenas: el 2 de mayo en el Palau Sant Jordi de Barcelona y el 4 de mayo en Movistar Arena de Madrid.