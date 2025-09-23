Éric Moussambani, nadador más lento de la historia de los Juegos: "Me encontré al actual rey de España y me dijo que era famoso"

En los Juegos Olímpicos se suelen resaltar las marcas más espectaculares de los deportistas. Sin embargo, existe la otra cara del deporte, una que normalmente queda oculta tras el brillo de los éxitos.

En los Juegos participan centenares de atletas, aunque cada delegación no se puede preparar de la misma forma al no contar con el presupuesto, las instalaciones o la tradición deportiva de máximo nivel. Los factores pueden ser muy diversos, aunque el resultado son actuaciones icónicas, aunque desde el punto de vista negativo.

Una de las más recordadas es la prueba de natación de los 100 metros libres de Éric Moussambani, un nadador de Guinea Ecuatorial que durante los Juegos de Sydney 2000 terminó mucho más tarde que el resto de los competidores, convirtiéndose en el más lento de la historia, robando incluso el protagonismo a los que consiguieron imponerse en los Ian Thorpe o Lenny Krayzelburg, entre otros, que ganaron medalla.

Su carrera ya empezó rana, pues los competidores aparecieron con su bañador de cuerpo completo y él solo tenía unas bermudas, por lo que tuvieron que dejarle uno reglamentario. Además, mientras que el resto salió con el sonido que marcaba el inicio, a él le costó algo más lanzarse al agua, por lo que terminó nadando solo. Finalmente, registró un tiempo de 1:52:72, el más lento de la historia, y tuvo problemas evidentes para llegar a la meta.

Una preparación en condiciones insólitas

"Aprendí a nadar en mi ciudad, Malabo, en ríos y playas. Yo no sabía qué eran los Juegos, no había oído hablar de ello", comentaba recientemente en una entrevista con el programa 'Via lliure' de RAC1 el exnadador olímpico, que comentaba todavía más curiosidades de esa etapa: "Sólo podía entrenarme una hora al día en una piscina de hotel de unos 14 metros. Había un pescador que me enseñaba los domingos. Me decía cómo tenía que mover los pies para no hundirme, mientras él iba en cayuco", revela 25 años después.

De hecho, no tenía ni idea ni siquiera de donde se celebraban las pruebas: "Dos días antes de viajar, fui a la Biblioteca Nacional para mirar dónde estaba Australia. Me di cuenta de que, ¡caramba, quedaba muy lejos de Guinea!", asegura Éric. No obstante, su mayor sorpresa fue al ver las dimensiones de una piscina olímpica, algo nuevo para él: "Pregunté si estaba allí donde debería competir. Desde el principio, ya dije: 'Eso no lo puedo hacer'", se sincera.

Éric Moussambani durante los Juegos. / ·

Compartía horario de entrenos con equipos de primera talla y eso le generó desconfianza en si mismo desde un principio: "Me pusieron en el mismo horario de entrenamientos que los sudafricanos, los estadounidenses, los húngaros... Me sentía acomplejado, avergonzado. Me hacía pasar por un preparador físico", reconocía en directo. Durante los 100 metros lo pasó mal porque le entró agua en la nariz y empezó a desorientarse, aunque "empezó a escuchar los aplausos del público" y los vítores y eso "le dio energía para continuar".

"Cuando llego al vestuario, me desmayo. Al cabo de unos 15 minutos, me reaniman y digo que quiero volverme al apartamento", indica. Tras dormir varias horas, tuvo un encuentro con Felipe VI, por entonces príncipe de Asturias, que fue quien le dio la noticia de que todo el mundo le conocía: "Me levanté con mucha hambre y fui al comedor. Allí me encontré al actual rey de España. Me acerqué para pedirle una foto. Él vio mi acreditación y me dijo: '¿Tú no eres el chico que están buscando, el famoso?'. Y le respondí: 'No, no soy yo!", rememora.

Sin embargo, terminó de confirmar la teoría del ahora rey emérito al encontrarse con otro atleta francés. Al verle se fue a buscar a sus compañeros y todos conocían el nombre de Éric Moussambani. Sin embargo, ese mal momento terminó en algo positivo: "Tuve una audiencia con el presidente de Guinea Ecuatorial (Teodoro Obiang), que me prometió construir piscinas olímpicas. Ahora hay una aquí, en Malabo, y otra en la ciudad de Bata", por lo que su participación en esos Juegos fue clave para mejorar las condiciones de los atletas en su tierra, convirtiéndose así en todo un héroe.