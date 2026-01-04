'Equipo de investigación' pone fecha al esperado reportaje de la polémica Casa de los Gemelos

La famosa "Casa de los Gemelos" ha dado mucho de qué hablar en redes sociales. Y la polémica no ha faltado. Dividida en dos emisiones, la primera tan solo tuvo una duración de nueve horas (escasa, teniendo en cuenta que es un reality show abierto indefinidamente) y que se tuvo que parar por el exceso de violencia. La segunda emisión ha tenido una duración aproximada de un mes.

Pues hace un tiempo, el famoso programa "Equipo de investigación" ya anunció que llevarían a cabo una investigación del show. Han anunciado la fecha en la que dará comienzo la emisión: l viernes 9 de enero a las 22:30 comenzará el programa.

"El show acabó. Ahora toca entender qué había detrás. La casa de los gemelos: el negocio, el primer reportaje del año de Equipo de investigación", anunció el programa en un vídeo compartido en redes sociales.

Uno de los periodistas del programa habló con los gemelos en directo, pues ellos no querían que se hiciera el reportaje: "Nosotros no participamos en un directo vuestro, Carlos. Si no tienes nada que ocultar… Se te ha reiterado en muchas ocasiones nuestro ofrecimiento a que podamos hacerte una entrevista con una serie de preguntas como le hacemos a cualquier otra persona".

"En directo y sin cortes, podrías hacerme una entrevista. ¿No aceptas? De acuerdo, ahora solo te pido una cosa, deja de llamarme porque no voy a ir a tu programa, no voy a dar ninguna declaración que no sea en directo y con mi cámara para que no haya ningún tipo de corte. No tengo nada que ocultar. Si no sois unos manipuladores, plantaos conmigo en directo, sin cortes", contestó Daniel Ramos, uno de los hermanos.