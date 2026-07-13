Ya entró en vigor: multas de 500 euros y 6 puntos del carné de conducir por este pequeño gesto que la DGT castiga durante el verano

La DGT ha endurecido una serie de medidas pensadas expresamente para la estación de verano con el objetivo de evitar incidencias que tendrían consecuencias fatales para el medio ambiente. Entre ellas, destacan las que aumentan el riesgo de provocar incendios descontrolados en ciertas zonas rurales.

En este sentido, la entidad sancionará con una multa de 500 euros a aquellas personas que arrojen colillas por la ventanilla del coche. Pero el castigo no se limitará al aspecto económico, dado que las autoridades se guardan el derecho de quitar hasta 6 puntos del carnet al infractor.

Y es que estamos ante una medida que no se toma de cara a fomentar la seguridad vial en las carreteras de manera directa, sino a la prevención de incendios forestales que ponen en riesgo las vidas de mucha gente cada año en España.

Un guardia civil multando a un conductor / Imagen de archivo

La DGT endurece sus medidas ante posibles incendios

Estas últimas se establecen, además, en sintonía con los nuevos avisos de la AEMET, la cual especifica que este verano habrá varias olas de calor donde la humedad se reducirá a tasas muy bajas en varias zonas de España, lo cual aumentaría el riesgo de incendios de manera significativa.

De esta manera y aunque el hecho de que arrojar una colilla desde un vehículo no se considere como causa intencional de un incendio, la DGT ha querido endurecer sus medidas para aquellos que cometan este tipo de infracciones con el objetivo de reducir el riesgo de fuegos a lo largo de los meses de julio y agosto.

Además de esto, la DGT ha recalcado que colocará carteles luminosos en los que se especifique el mensaje de ¨riesgo alto de incendios¨ en aquellas zonas de España que sean más sensibles; aunque se reservan el derecho de penalizar a todo aquel que arroje colillas en cualquier otra área que no se encuentre señalizada.

Incendio forestal / Imagen de archivo

Una medida que se comprende en un marco en el que muchos vehículos actuales cuentan con ceniceros especiales para depositar las colillas durante la conducción, lo cual hace más grave todavía el hecho de arrojarlas desde la ventanilla a toda velocidad en carretera.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que estas sanciones no se limitan únicamente a aquellos conductores que fumen, dado que la DGT especifica que las penalizaciones se aplicarán a las personas que arrojen cualquier otro objeto por la ventanilla que sea susceptible de provocar un incendio.

De esta manera y sabiendo la racha que llevamos de incendios durante el verano en España, la DGT ha instaurado esta normativa con el objetivo de evitar posibles sustos innecesarios tanto en términos de seguridad vial como para el medio ambiente en general.