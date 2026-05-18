Entró en vigor: Barcelona dará hasta 70.000 euros en ayudas a las comunidades de vecinos que hagan esta reforma obligatoria

¿Vives en una comunidad de vecinos que está estudiando la posibilidad de rehabilitar las paredes medianeras de tu edificio? El Ajuntament de Barcelona ha reactivado una importante línea de ayudas económicas destinadas a las comunidades que deseen proceder con este proyecto.

La medida forma parte del programa municipal de rehabilitación urbana y contempla subvenciones de hasta 70.000 euros por inmueble.

Las paredes medianeras son los muros laterales que quedan visibles cuando el edificio contiguo es más bajo o ha sido derribado. Este tipo de superficies son muy habituales en numerosos barrios de Barcelona, y además de generar un fuerte impacto visual, suelen presentar problemas de aislamiento térmico y eficiencia energética.

La convocatoria, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona el pasado 23 de febrero de 2026, busca transformar estos muros ciegos en fachadas integradas con el entorno urbano.

Según establece el programa, las ayudas cubrirán hasta el 50% del coste total de las obras siempre que se cumplan determinados requisitos técnicos.

Condiciones y requisitos para acceder a las ayudas para rehabilitar paredes medianeras en Barcelona

Entre las condiciones obligatorias figura la incorporación de aislamiento térmico y la presentación de un proyecto arquitectónico que mejore la integración estética del edificio.

Comunidad de vecinos / Agencias

Además, las actuaciones que incluyan nuevas ventanas o balcones pueden acceder al importe máximo de 70.000 euros por inmueble que se ofrece a estas comunidades de vecinos.

En cambio, si la reforma se limita únicamente a mejorar el acabado exterior y el aislamiento sin abrir nuevos huecos, la subvención menor. En esos casos, el Ajuntament cubrirá hasta el 30% del coste con un límite de 30.000 euros.

Dicho programam también fija criterios específicos sobre los materiales empleados. Las nuevas aberturas deben integrarse visualmente con el entorno y se priorizarán soluciones sostenibles como la madera o el aluminio reciclado, mientras que el PVC quedará excluido.

Las solicitudes podrán presentarse hasta el 16 de noviembre de 2026 y, en el caso de edificios residenciales, será imprescindible contar previamente con la aprobación de la comunidad de propietarios.