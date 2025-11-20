Televisión
La entrevista más personal de Marta Sánchez: así será su visita a 'El Hormiguero' de hoy
La cantante española se sienta en el programa de Pablo Motos para hablar de su carrera y de sus proyectos actuales
Si los invitados de esta semana te han sabido a poco (Mario Vaquerizo, Gotzon Mantuliz, Álvaro Morte y Los Morancos), entonces estarás encantado de ver la entrevista que 'El Hormiguero' ha preparado para despedir la semana este jueves 20 de noviembre de 2025: Marta Sánchez se sienta con Pablo Motos en una entrevista esperadísima por todos sus fans.
La cantante española, que puede estar un tanto desaparecida en el plano musical, promete ofrecer su entrevista más personal, reflexionando acerca de su carrera y comentando algunos de los proyectos que tiene entre manos en estos momentos.
Marta Sánchez, una visita imprescindible en 'El Hormiguero' para todos sus fans
Como íbamos diciendo, Sánchez compartirá con los espectadores detalles de su presente profesional, desde sus últimas colaboraciones hasta los planes que prepara de cara a los próximos meses.
Si bien ha estado desaparecida algunos años, ahora vive un momento de impulso artístico, con nuevas canciones en camino y una conexión con su público innegable.
Además, la cantante abordará su faceta más personal, abriéndose a una conversación íntima que permitirá conocer cómo se encuentra en esta etapa de su vida, sin prescindir de su estilo directo, carismático y espontáneo.
Y por supuesto, 'El Hormiguero' también contará con momentos inesperados y sorpresas preparadas para la artista, siguiendo la tradición de convertir cada visita en un espectáculo impredecible.
¿Quién no conoce a día de hoy a Marta Sánchez? Una de las figuras más influyentes del pop español, desde que se dio a conocer como vocalista de 'Olé Olé', su voz y su presencia escénica la convirtieron en un icono musical. Con una carrera repleta de éxitos, reconocimientos y alguna que otra polémica, Sánchez sigue siendo una de las artistas más respetadas y queridas de nuestro país.
- Los pensionistas madrileños sonríen: El nuevo complemento de la cuota de Ayuso para 2026
- Así vive Lavinia León, nueva novia de Marco Asensio tras su divorcio: Entre Madrid y Mallorca y viajes en jet privado a Estambul
- Detienen a un árbitro de Primera División e hijo de un exfutbolista tras asesinar a su exnovia
- Paula Badosa se sincera en 'La Revuelta' sobre su relación con Tsitsipas y lanza un dardo: 'Estamos en ese momento
- Juanma Lorente, abogado laboralista: 'Te dan de baja en la Seguridad Social, recibes el finiquito y crees que te han despedido
- Nicki Nicole se olvida de Lamine Yamal y ya podría tener una nueva ilusión
- El economista Xavier Sala i Martín, sobre los bajos sueldos en España: 'Mientras la productividad venga de los inmigrantes, no subirán
- Víctor Arpa, abogado laboralista: 'Cuando cumples los 18 meses de baja médica, la empresa te suspende el contrato