Pacheta deja a Pedrerol sin palabras: "Los niños deberían estar prohibidos en las ciudades hasta..."

El Cafelito de Josep Pedrerol ha publicado un adelanto de la entrevista que verá la luz hoy jueves a las 15:30 horas.

En apenas unos segundos, el exfutbolista y actual entrenador del Granada, José Rojo Martín "Pacheta", natural de Salas de los Infantes, una pequeña ciudad de Burgos, ha revelado aspectos desconocidos de su infancia que han sorprendido incluso a los seguidores más fieles del fútbol español.

Una confesión inesperada

En el fragmento difundido, Pacheta se ha mostrado directo y sin filtros: “Yo tengo una infancia de la calle, una infancia feliz. Con 8, 9, 10 años empecé a trabajar con mi padre en el campo… Yo sé lo que es ir a mear y a cagar en la calle, no teníamos baño en casa”.

Sus palabras rompen con la imagen habitual del entrenador profesional y lo sitúan en un contexto de sorpresa y aprendizaje precoz.

La vida en el campo: trabajo desde niño

Pacheta recuerda cómo su infancia estuvo marcada por el trabajo rural. Mientras otros niños jugaban, él pasaba horas entre tierras de cultivo.

Entre los trabajos que menciona destacan por su dureza: cargar alpacas, una tarea agotadora incluso para adultos; participar en la cosecha, bajo el sol y con herramientas que pesaban más que él y, echar una mano en todo lo que hiciera falta, porque en el campo nadie se quedaba parado.

Estas experiencias, según él, forjaron su carácter y su manera de entender la vida.

El valor del pueblo frente a la ciudad

El técnico burgalés lanza una reflexión que no ha dejado indiferente a nadie: “Pobre de aquel que no tiene pueblo”.

Para Pacheta, crecer en un entorno rural es una escuela de vida que no se puede sustituir.

Incluso llega a afirmar que los niños deberían estar “prohibidos” en las ciudades hasta los 14 años, defendiendo que el contacto con la naturaleza y la comunidad del pueblo aporta valores que la vida urbana no ofrece.

Pedrerol, sorprendido ante la sinceridad

El presentador catalán ha prestado atención a lo que le estaba contando Pacheta, consciente de que está ante una de esas confesiones que no se escuchan todos los días en el mundo del fútbol profesional.

El avance deja claro que la entrevista completa promete momentos de gran impacto.

La conversación íntegra se publicará hoy en youtube y Spotify a las 15:30 horas pero el adelanto ya ha generado debate y curiosidad. Todo apunta a que será uno de los contenidos más comentados del día.