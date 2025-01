Entrevista a Malu Salgado, la hija de Míchel Salgado que sueña con triunfar en la música: "La gente habla de que soy ‘hija de…’, como si fuera algo malo"

Por su linaje Malu Salgado (Madrid, 2003) tenía todas las papeletas de jugar a fútbol de forma profesional. Su abuelo era Lorenzo Sanz, quien fuera presidente del Real Madrid entre 1995 y el 2000, mientras que su padre es la leyenda blanca, Míchel Salgado, quien también jugó en el Celta de Vigo. Sin embargo, su camino profesional está lejos del césped, aunque ella ve una clara relación entre el mundo del fútbol y el suyo: la música.

Su carrera recién empieza, pero los números de sus primeros 'singles' en YouTube, 'Nirvana' y 'La Vida' auguran un futuro brillante para la joven promesa. Aunque tiene claro cómo quiere triunfar, su estilo no se puede definir con un solo adjetivo, pues bebe de la multiculturalidad de la que se ha impregnado a través de sus experiencias vitales, aunque tiene claro que no quiere ser reconocida como la 'hija de' nadie.

Cuando era pequeña, su padre se trasladó junto al resto de la familia a Dubai, donde pudo vivir la experiencia de formar parte de un colegio internacional con gente de todo el mundo. Esto, ahora, se traduce en ritmos que no se casan con un único estilo y que convierten a Malu en una artista camaleónica. Hoy en día, además de la música, estudia Relaciones Internacionales en la Universidad de Londres, pues vive a caballo entre los Emiratos Árabes y Miami, ciudad de referencia para la música latina en la actualidad. Ahora ya prepara el terreno para el lanzamiento de su primer EP, que llegará muy pronto con la promesa de ser una montaña rusa de armonías, con las vivencias personales como protagonistas.

Malu Salgado, artista emergente que quiere dejar huella en el género urbano y pop español. / ·

Un inicio de carrera destellante

Hablemos de tu último lanzamiento. ¿Cómo valoras la recepción de tu segundo tema ‘La Vida’?

Si te soy sincera, me pilló durmiendo. Llegué de Miami al mediodía y estaba bastante cansada y por la noche me quedé frita. Me desperté a las 2 h con el runrún en la cabeza y tenía no sé cuantos mensajes en el teléfono y visitas en YouTube. Pensé, “pero si solo hace dos horas, qué guay”, después hablé con un par de personas y me volví a dormir.

Nirvana acumuló un millón de visualizaciones en tan solo el primer mes en YouTube...

Sí. Estaba en Miami cuando llegamos y mi productor me dijo: “Malu, un millón” y me quedé como “¡¿Qué?!” Fue el día después de los Latin Grammy y no sabía si gritar o llorar o qué hacer. Pensé: ‘Qué bonito que de una idea surja esto’.

¿Te lo esperabas?

Para nada. Decía que quería empezar tranquilamente y ha sido lo opuesto (risas). Yo superagradecida de la locura, porque es locura de la buena.

En el videoclip de ‘La Vida’ podemos ver una estética retro. ¿Qué mensaje quieres transmitir con la estética de tus vídeos?

Queríamos hacer algo superdivertido con el tema retro, que me ha gustado siempre. La estética es retro, pero está modernizada y es algo que buscamos mostrar a la gente y mandar un mensaje de que esta será mi imagen. A través de las distintas estéticas del vídeo me gusta mostrar lo camaleónica que soy, probar todos los géneros y ver qué es lo que más gusta, sobre todo ahora que estoy empezando y todavía no tengo asociada ninguna imagen en concreto. Como es una canción tan divertida quería que el videoclip fuera en la misma línea, con las dos bailarinas y yo misma, que bailo también, y creo que ha quedado un vídeo muy bonito.

‘La Vida’ es una canción feliz donde digo que yo voy a estar a lo mío Malu Salgado — Cantante

En alguna entrevista has comentado que ‘La vida’ es una respuesta optimista a las críticas recibidas a lo largo de tu vida. ¿Cómo les das respuesta?

No quiero decir que me burlo, pero es una forma de decir que no me importa. Que sigan hablando y que se siga escuchando mi nombre y al final, vive y deja vivir. A cada uno le ha tocado vivir lo suyo, ¿por qué me tienes que criticar a mí por ello? Cada uno vive la vida con base en sus experiencias y como quiere. Por eso, ‘La Vida’ es una canción feliz donde digo que yo voy a estar a lo mío y, aunque queráis seguir criticando, yo voy a seguir a lo mío. En este sentido, creo que es una de las canciones más divertidas.

El primer tema, ‘Nirvana’, está grabado en Gran Canaria, aunque también has grabado en Madrid. ¿Qué más lugares te gustaría que apareciesen en tus videoclips?

Me encantaría Miami, en Dubai… donde me lleve la vida. Muchas veces cuando creces y llegas a nuevos niveles te salen oportunidades de grabar en sitios donde no te habías imaginado que podías grabar. Así que, donde me lleve la vida. En Madrid se graba superbién, me ha encantado, y también me encantaría en Vigo.

Un ilusionante primer proyecto

En la producción de tu EP has podido trabajar con artistas de talla internacional como Carlos Santos o Rodrigo Crespo. ¿Cómo se trabaja con artistas tan reconocidos dentro de la industria musical, sentiste la presión o fue fácil?

Al empezar es un ‘shock’ porque no sabes si van a creer en ti o si van a ser déspotas contigo por estar empezando y si van a marcar mucho la diferencia entre ellos, que son los que saben, y tú. La realidad es que para nada ha sido así. Con todos los que he trabajado han sido súper familiares y me han enseñado y acogido. También han tenido mucha paciencia y eso es de valorar porque yo estoy empezando.

Yo creo que incluso Beyoncé, que lleva tanto en la música, sigue aprendiendo a día de hoy, así que de todas las experiencias se aprende algo. Gente como Carlos Santos o Rodrigo Crespo empezaron como compañeros de trabajo, pero ya se han convertido en mi familia y eso es algo muy especial, porque no todo el mundo tiene esa suerte. Nos apoyamos y quieren lo mejor para mí y eso en la industria musical es muy complicado de encontrar porque es muy competitiva.

¿Cuánto falta para que salga el nuevo proyecto?

Finales de enero. Serán seis canciones, más un ‘focus track’, que es un tema extra, y espero que a la gente le guste mucho, mucho, mucho.

Los seis temas son autobiográficos y explicas que el público podrá conocer tu lado más personal. ¿De qué manera se consigue esto?

Sobre todo, a través de la letra. En el EP ninguna de las canciones se va a parecerse a la anterior, porque cada una es de un género distinto, pero todas se conectan por mi historia y mi esencia, que es una esencia española, o una ‘españolada’ como le llaman ahí en Miami, con una guitarra, unas palmas… Todos los temas reflejan experiencias propias e incluso hay una que es súper personal, sobre la familia y el amor, en todos los aspectos. Se lo podrá dedicar una madre a su hijo o un abuelo a su nieto. Los ritmos distintos que se podrán escuchar refleja la multiculturalidad en la que me he criado y reflejan mi personalidad en base en mis experiencias.

¿Eso le da un valor añadido a tu música?

Sin duda. Creo que es uno de los valores más importantes que tengo como persona y como artista. En mi curso, de pequeña, éramos más de 200 personas y cada una era de un sitio distinto: de Irán, de Egipto, de América, de Colombia… Recuerdo que a veces me preguntaban de dónde era y al responder que era de España la gente se quedaba esperando una segunda nacionalidad, porque la mayoría tenían doble nacionalidad. Así que la más aburrida era yo (risas), por eso decía que dentro de mi país, yo era de Madrid y de Vigo. Es muy bonito porque aunque fuéramos de religiones distintas, todos nos llevábamos bien y creo que el mundo necesita mucho de eso.

Eso es importante en un momento donde la polarización extrema del pensamiento empieza a ganar dominio a nivel mundial… Tu eres un ejemplo de que la multiculturalidad bien llevada es positiva.

Claro que sí. Pienso que es lo más enriquecedor del mundo. Mis hermanos y yo llevamos viviendo en Dubai mucho tiempo. Tenía solamente nueve años cuando nos mudamos al país, aunque mi hermano pequeño solo tenía dos años, así que se ha criado ahí. Le ves tan abierto de mente y responsable y respetuosos con la gente que piensas, ‘¿No podríamos ser todos así?’, con lo bien que se vive celebrando nuestras diferencias. En mi colegio existía el ‘Día Internacional’ donde se celebraban las diferentes culturas de todos los alumnos. Además, Dubai es súper cosmopolita y todo el mundo se respeta. Creo que la gente necesita ver esto porque es más fácil respetar al otro que no buscar la diferencia.

Malu Salgado lanzará su primer trabajo musical a finales de enero de 2025. / ·

Los títulos de las canciones son muy trascendentales, ‘Nirvana’, ‘La Vida’… ¿Tú eres más de ir en piloto automático o de reflexionar sobre la vida?

Un poco de las dos cosas, sobre todo ahora que tengo 21 años. Al haber vivido en tantos sitios aprendes muchas cosas, y he aprendido a vivir el momento. Antes no era así, porque mis padres siempre me explican que de niña podía estar desayunando y ya estaba preguntando qué íbamos a comer. Me ha costado disfrutar del momento hasta hace relativamente poco y el no saber qué pasará me causaba mucha ansiedad. Al final aprendes que te van a pasar cosas que están fuera de tu control y a disfrutar de lo que llega en el momento sin pensar en lo que todavía está por llegar. Sin embargo, soy de tiro fijo: si tengo algo en mente, no paro hasta lograrlo.

En este sentido, sí que pienso un poco más allá del ahora. En cuanto a los títulos, busco que reflejen lo que quiero mostrar con la canción. ‘Nirvana’ es el paraíso y ‘La Vida’, trata sobre las experiencias vitales. Creo que los títulos lo son todo, pues son la introducción a cada persona de un tema y pienso que la gente no se da cuenta de la importancia de los títulos. Espero que la gente entienda el sentido de que cada cosa está conectada.

La influencia de la familia

Hablando de la familia. A veces has comentado lo difícil que es estar mostrando lo que vales, pues tu familia es muy reconocida en España. ¿Cómo te ha influido esto en tu carrera?

La gente muchas veces habla de que soy ‘hija de…’, como si fuera algo malo. Yo me pregunto, ¿y qué? Soy hija de mi madre y mi padre, y nieta de mi abuelo y mi abuela, igual que todo el mundo. No es nada malo y yo estoy superorgullosa de ser parte de mi familia. Es complicado estar demostrando siempre que has llegado a donde estás gracias a tu propio esfuerzo y trabajo. De todas maneras, intento quedarme siempre con lo bueno porque soy muy positiva: si hay cinco comentarios malos y uno bueno, me voy a quedar con ese. Tener una familia reconocida… es donde he nacido y estoy acostumbrada. Siempre va a haber algo positivo y algo negativo, pero prefiero quedarme con lo primero.

¿Cómo te han influenciado?

Mi familia es de fútbol, pero me han influenciado mucho. En casa siempre hay música puesta, desde la mañana, hasta la noche: mi padre entrena con música, mi madre cocina con música, y desde siempre. Así que he estado escuchando música de todo tipo durante toda mi vida. Podía estar escuchando Eminem y que la siguiente canción fuera de Manolo García, después The Killers, y después Pablo Alborán, o Malú… Yo he crecido con tantas influencias musicales desde mi propia casa que creo que ha desarrollado mucho mi gusto por la música como artista.

Mi madre dice que tengo tanta obsesión con Beyoncé porque cuando estaba embarazada de mí siempre escuchaba Destiny’s Child (risas). También he visto muchos musicales con mi madre, mi tía Pili, que me introdujo a Marisol. De hecho, yo me veía reflejada en ella porque la veía rubia, con los ojos azules, cantante, yo quiero ser como ella. Así que creo que aunque mi familia sea de deportistas, no podríamos vivir sin la música y creo que eso ha sido una suerte.

De hecho tu EP contará con muchos estilos por este mismo motivo…

Más allá de mi familia, en mi curso hubo una época que se puso mucho de moda The Weekknd, Travis Scott, ‘Don’ Tolliver... artistas de Rythm and blues y Hip hop moderno, así que en todas las fiestas sonaban los mismos y a mí me encantaban también. Luego llegaba a casa y escuchaba de todo. Mi hermano, que también es futbolista y jugaba en Portugal, llegaba a casa por Navidad y de repente te ponía funk brasileño, samba o fados. Hay de todo y eso me ha enriquecido muchísimo como artista y como persona, porque la música es el idioma universal.

Mi padre tiene todas las canciones en su teléfono y se las va enseñando a todo el mundo Malu Salgado — Cantante

Has recibido consejos de artistas como Sebastián Yatra. ¿Han tenido alguna influencia los consejos de los demás artistas en tu proceso de creación?

Yo tengo mucho carácter y considero que mi cerebro es una esponja. Estoy siempre escuchando y creo que de todo el mundo se puede aprender algo. A Yatra le conocí en el Mundial de Qatar, en el hotel de los invitados por la FIFA. Comió con nosotros y estuvimos hablando de muchas cosas. Entonces yo pensaba en poder preguntarle algún consejo. Cabe destacar que mi padre tiene todas las canciones en su teléfono y se las va enseñando a todo el mundo, incluso a veces le digo: “Papá, que se va a filtrar algo”, pero el me dice “Anda, anda, me da igual” (risas).

Así que fue él quien le habló de que yo era cantante, aunque yo solamente pensaba ‘Cállate, cállate’, por la vergüenza. En ese momento no tenía estas canciones todavía, eso fue en 2022, pero le pregunté por algún consejo. Él me recomendó que todas mis canciones estuvieran basadas en experiencias propias porque es la mejor manera de conectar con la gente. Yo ya lo tenía pensado así, pero sus palabras fueron el empujón para seguir por este camino. Después, Malú, que es muy amiga de mis padres, también me ha dado muchísimos consejos supervaliosos. Tengo grandes referentes que me han podido ayudar.

Hace nada estuviste en los Latin Grammy, ¿cómo te sentiste ahí en medio?

Fue una locura. Llegué tarde a la alfombra roja por solo 15 minutos, pero al menos pudimos estar en la gala. Yo estaba como una niña pequeña en Navidad porque siempre lo había visto por la tele. También estuve en todos los eventos previos a la gala. Fue un honor, aunque fue cansado porque tienes que hacer contactos, conocer a la gente y dejarte ver en estos sitios. Pude conocer a los productores de Quevedo, mi publicista es la misma que lleva a Saiko y Quevedo y me estuvo presentando a todo el mundo. La verdad es que fue todo increíble.

¿Y de ahí puede salir alguna colaboración?

Bueno… Veremos en el futuro, no puedo decir mucho (risas). Ganas no faltan, para nada, yo siempre estoy dispuesta a hacer cualquier cosa que tenga que ver con la música.

Una aparición en 'La Voz Kids' y un dueto con Bisbal

Hace unos años participaste en ‘La Voz Kids’ cantando un tema de Rihanna. Aunque no fuiste seleccionada por ningún ‘coach’, recibiste algunas críticas en las redes. ¿Cómo llevaste esas críticas en un momento tan temprano tanto de tu vida, como de tu carrera, que ni siquiera había comenzado a nivel profesional?

Durante toda mi vida mis padres me han ido guiando por el buen camino y me han dicho que viva mi vida y que haga lo que crea que tengo que hacer, mientras que a la gente, dicho de malas maneras, que le den. Por esa época tenía 15 años y se emitió cuando ya cumplí los 16 y la verdad es que me pilló lejos, ya en Dubai, por lo que no viví todo el tema en persona, sobre todo por la prensa.

Creo que lo llevé bastante bien, en parte, gracias a los consejos de mis padres. Sí que es cierto que piensas que a una persona sin tanto apoyo este tema le puede afectar muy negativamente. De hecho, mucha gente que va a este tipo de programas y recibe críticas termina dejando la música. En mi caso, lo tomé como motivación gracias tanto a mi carácter fuerte, como a la influencia de mi familia.

Pudiste cantar incluso con David Bisbal...

Sí, fue increíble. Ya me avisaron que aunque no saliera seleccionada podía hacer lo que quisiera en el escenario. Entonces, pensé en pedirle a Bisbal que me acompañara a cantar una de mis canciones favoritas, que es ‘Hate that I Love You’, de Rihanna. Me dijo que sí y pude cantar con él. Cuando salió un año después, en su Instagram escribió que le encantó cantar conmigo y fue todo un honor y un privilegio para mí.

Malú para mí significa mucho porque me ha enseñado muchísimo y me conoce desde que nací Malu Salgado — Cantante

Hablemos de Malú, que dices que es tan íntima con tu familia. El pasado verano tuviste la oportunidad de acompañarla en su gira por algunos conciertos en España. ¿Cómo te ha influenciado y cómo fue esa experiencia?

Única, de verdad. Ella había hablado con mi madre y le preguntó si no le importaba que yo le acompañara. Se puso en contacto conmigo y me dijo que estaría encantada si quería acompañarla. Para mí era un honor y ella me dijo que estaba a disposición para lo que necesitase. Ella es una bestia en el escenario y como persona es un diez. Me permitió vivir mi primera experiencia así y siempre la recordaré con mucho amor.

Malú para mí significa mucho porque me ha enseñado muchísimo y me conoce desde que nací, porque era mi vecina en ese momento, así que para ella también es muy bonito que me dedique a lo mismo que ella porque también le da la oportunidad de enseñarle a alguien todo lo que sabe. Yo la quiero muchísimo y ojalá que algún día pueda hacer alguna colaboración con ella porque sería un honor, me encantaría.

Podríamos decir que sois como madre e hija musical.

Algo así, ella me lo ha dicho. Es algo especial para las dos, aunque para mí es más que eso, es de otro mundo. Para mí, Malú es amiga de mi familia, sí, pero también es una de las mejores de la historia de España y de pequeña me encantaba su música, me sé todas sus canciones. Además de madre e hija musical, es que yo soy fan suyo, así que tenerla como mentora, es indescriptible.