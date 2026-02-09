Así fue el entrenamiento que realizó Ben Affleck para transformarse y ser Batman

El famoso actor estadounidense Ben Affleck se mantiene en una forma física estupenda. Lo pudimos ver en la película "The Pit" junto a Matt Daemon, producida por Netflix. Pero ese físico fue fruto de un arduo trabajo y un entrenamiento que necesitó hacer para transformarse en uno de los superhéroes más famosos de todos los tiempos. Porque como recordaréis, él fue Batman en las películas de "El Caballero Oscuro" desde el año 2016 hasta 2021.

Ese entrenamiento fue llevado a cabo por Magnus Lydgback, quien fue su entrenador personal. "Para este papel, queríamos que Ben no solo ganara masa muscular y fuerza, sino que también trabajara su equilibrio y su torso. Dado que el traje de Batman es pesado, necesitábamos asegurarnos de que Ben pudiera cargarlo todo el día sin cansarse, y peor aún, sin lesionarse", explicó Lygdback.

Su rutina consistió en cuatro días semanales de intenso trabajo. El primero lo dedicaba a piernas, el segundo al pecho y deltoides frontales, el tercero a hombros y espalda y el último a los brazos. Por supuesto, Affleck también dedicó gran parte de su entrenamiento a hacer ejercicios cardiovasculares.

De hecho, Lygdback compartió cómo era el entrenamiento de espalda que realizó Affleck antes del rodaje. Gran parte de este entrenamiento estuvo enfocado, sin ir más lejos, en soportar el pesado traje de Batman en los rodajes. El entrenamiento de espalda era así.

Remo inclinado – 5 series: 12, 10, 6, 4 y 10 repeticiones

Jalón dorsal con agarre ancho – 4 series de 10 repeticiones

Remo a un brazo con giro oblicuo – 3 series de 10 repeticiones

Elevaciones laterales acostado de lado – 3 series de 10 repeticiones

Elevaciones laterales – 4 series de 10 repeticiones

Noticias relacionadas

Este entrenamiento es idóneo para ganar masa muscular a buen ritmo. Por supuesto, como en cada ejercicio, hay que saber hacerlos con la técnica adecuada y combinarlos con una buena alimentación.