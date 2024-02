Este entrenamiento es mejor que caminar 10.000 pasos al día

Una de las primeras recomendaciones de los especialistas durante los últimos tiempos ha sido la de caminar 10.000 pasos al día. Este entrenamiento ayuda a quemar grasas y perder peso, además de que ayuda a reducir el riesgo de sufrir enfermedades cardíacas y neurodegenerativas. No obstante, no es lo único que tenemos que tener en cuenta.

Desde el 'Journal of the American College of Cardiology', unos expertos de la Universidad de Granada han destacado que la velocidad y el ritmo también son importantes. Es decir, los que caminan rápido podrían obtener más beneficios que quienes caminan lento.

Sin embargo, saltar a la comba podría ser una técnica todavía más efectiva que caminar los 10.000 pasos al día. Este entrenamiento ofrece un ejercicio cardiovascular que fortalece los músculos y ayuda a quemar grasa. Este entreno se puede realizar en casa, con tan solo unas zapatillas deportivas y cuerda, por lo que se ha convertido en una popular opción para las personas que buscan resultados rápidos.

Además, saltar a la comba aumenta la velocidad de carrera y es todavía más efectivo para quemar calorías que caminar. También tiene beneficios adicionales que mejoran la salud cardiovascular, la reducción de la presión arterial, el aumento de la coordinación motora, el equilibrio y la densidad ósea.