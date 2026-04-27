Los entrenadores coinciden: caminar una hora al día al día puede marcar la diferencia en la pérdida de grasa

En un momento en el que el gimnasio se ha convertido en parte habitual de la rutina, los expertos lanzan un mensaje claro: no basta con entrenar una hora al día si el resto del tiempo lo pasamos sentados. El sedentarismo sigue siendo uno de los grandes problemas actuales, incluso entre personas activas.

Cada vez es más común lo que los especialistas denominan "personas sedentarias que entrenan": cumplen con su sesión de ejercicio, pero mantienen un nivel de movimiento diario muy bajo. Y ahí es donde entra en juego un hábito tan simple como infravalorado: caminar.

El entrenador personal Julio Armentia lo resume con una cifra contundente: caminar una hora al día puede suponer un gasto aproximado de 350 calorías. Traducido a largo plazo, esto equivale a unas 9000 calorías al mes, lo que se acerca a un kilo de grasa corporal. Un dato que, sin necesidad de entrenamientos extremos, pone en valor el impacto del movimiento diario.

Los especialistas insisten en que no se trata de sustituir el entrenamiento de fuerza, sino de complementarlo. De hecho, combinar caminatas diarias con varias sesiones de fuerza a la semana no solo aumenta el gasto energético, sino que también ayuda a mantener la masa muscular, algo clave especialmente a partir de cierta edad.

Gestos tan sencillos como subir escaleras impiden el sedentarismo. / PRESSFOTO. FREEPIK

Además, caminar tiene beneficios que van más allá de la pérdida de peso. Mejora la circulación, contribuye a regular el metabolismo, reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares y favorece el bienestar emocional. Es, en definitiva, una herramienta accesible y eficaz para mejorar la salud general.

Otros entrenadores coinciden en que aumentar el número de pasos diarios puede ser más determinante que reducir drásticamente la ingesta calórica.

Apostar por moverse más, ya sea dando paseos, subiendo escaleras o evitando largos periodos sentados, puede marcar la diferencia real en los resultados.